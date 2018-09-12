Жители Молдовы бьют в набат: Из Украины идет экологическая катастрофа - в Днестре тоннами мрет рыба

Выяснили у специалистов, в чем может быть причина ЧП.

Жители Дубоссарского района бьют в набат: в водоеме, который расположен в 3-х км от с. Дубово несколько дней назад назад,начала одна за другой гибнуть рыба. Она погибает по сей день.

В чем причина — местные жители не знают. Кто-то предполагает, что рыбу глушили, кто-то считает, что речь идет об отравлении.

Рыбы действительно очень много. Пользователи соцсетей публикуют соответствующие снимки и призывают экологов принять меры, чтобы избежать неприятных последствий. Кстати, водоем связан протоками с Дойбанскими озерами, а они, в свою очередь, с заповедником Ягорлык.

- Скорее всего, это отравление с Украины - водоем на речке Ягорлык трансграничный и вода поступает оттуда, - пояснил корреспонденту «Комсомольской правды» эколог Илья Тромбицкий. - Предполагаю, что в Украине залило какой-то склад пестицидов или свежеобработанное поле. У Приднестровья, скорее всего, нет лабораторных мощностей определить загрязнитель, так что, думаю, что всё кончится ничем...

- Случалось подобное раньше?

- Конечно, и в разных водоемах. Сейчас замор от низкого кислорода можно практически исключить, так как высоких температур уже нет... Это отравление скорее всего. Не специальное, а по халатности.

- Что делать людям, местным жителям?

- Реально ничего нельзя сделать. Рекомендуется извлекать и закапывать рыбу. Полудохлую есть нельзя... решением проблемы должны заниматься компетентные органы!

Как пишут пользователи соцсетей, сейчас на месте работают специалисты.

Травля рыбы в Дубоссарском районе.5 сентября жители села Дубово заметили в озере, которое расположено на границе с Украиной, появилась мертвая рыба. С каждым днем ее становилось все больше. Сельчане забили тревогу. Ведь водоем связан протоками с Дойбанскими озерами. А они, в свою очередь, с республиканским заповедником Ягорлык. На место происшествия выехали специалисты заповедника. Информация подтвердилась.