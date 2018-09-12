Виталие Гамурарь: При наличии состава преступления семерых турок не депортировали бы, а арестовали бы

Если бы присутствовал состав преступления, то семерых лиц турецкого происхождения не депортировали бы, а задержали бы, арестовали и предъявили им обвинения. Об этом заявил пресс-секретарь Демократической партии Молдовы Виталие Гамурарь в студии передачи „Important” на телеканале TVC21, передаёт IPN.

„Уверен, что на уровне Службы информации Республики Молдова имелась такая информация, которая была накоплена, и когда они пришли к выводу, что присутствие и деятельность этих лиц представляют угрозу для национальной безопасности, они применили соответствующую нормативную базу”, - сказал Гамурарь.

По словам представителя ДПМ, действия правоохранительных органов были направлены не против лицеев, а против конкретных лиц. „Интересно, был ли среди этих семи, которых объявили нежелательными лицами на территории Республики Молдова, хотя бы один, кто пытался подать документы для получения гражданства страны?”, - задаётся вопросом Виталие Гамурарь.

В четверг, 6 сентября, семеро иностранных граждан, включая шестерых директоров и преподавателей лицея „Orizont”, были объявлены нежелательными лицами и выдворены с территории Республики Молдова. Согласно заявлению СИБ, семеро иностранных граждан подозреваются в связях с исламистской группировкой, в отношении которой были выявлены признаки осуществления ею незаконной деятельности в ряде стран.