Премьер-министр попросит прокуратуру расследовать порядок управления станциями орошения

Ненадлежащее управление Агентством „Apele Moldovei” и плачевная ситуация в государственном ирригационном секторе подверглись жёсткой критике со стороны премьер-министра Павла Филипа. В ходе рабочего заседания, состоявшегося в правительстве вечером во вторник, премьер-министр поручил подготовить запрос в Генеральную прокуратуру с целью возбуждения уголовного дела, чтобы выяснить все обстоятельства и наказать тех, на ком лежит вина за катастрофическое положение в государственном ирригационном секторе, передаёт IPN.

В опубликованном кабмином пресс-релизе отмечается, что на заседании был представлен видеоматериал о катастрофической ситуации на технической станции орошения Кэрпинень в районе Хынчешть. С 2014 года она находится в нерабочем состоянии. Тем не менее, её персонал состоит из 11 сотрудников, а долги по зарплатам превышают 154 тысячи леев. В аналогичной ситуации находятся и остальные 11 технологических станций орошения, которые обслуживает 521 сотрудник, а их годовой фонд заработной платы превышает 18 миллионов леев.

„Считаю это преступлением и нанесением ущерба государству. Это – безответственность, потому что в течение всего этого времени у „Apele Moldovei” имелся руководитель. Имелись и управляющие этими государственными предприятиями, имелись министры, которые управляли этим сектором – я говорю о Министерстве окружающей среды, ныне – Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Вот только не знаю, почему никто не пожелал уделить внимание этим проблемам”, - сказал Павел Филип.

В течение 2014–2017 годов 11 предприятий, подведомственных Агентству „Apele Moldovei”, понесли убытки в размере 59 миллионов леев – тарифы на перекачку воды не покрывали фактических затрат на оказание услуг. Все понесённые убытки были покрыты из государственного бюджета.

„Хочу, чтобы все те, кто отвечал за данное направление, понесли уголовную ответственность. За все эти миллионы, уплаченные государством, должны ответить те, кто отвечает за этот сектор. Мы накапливаем задолженности по зарплате, держим работников, платим штрафы за сектор, которого не существует”, - подчеркнул Павел Филип.

Премьер-министр также поручил в срочном порядке реорганизовать Агентство „Apele Moldovei” и оптимизировать расходы. „Хочу, чтобы мы покончили с порочной практикой, при которой за счёт государства можно делать всё, что угодно, а государственное имущество является ничейным”, - отметил премьер.