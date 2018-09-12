Посольство Молдовы в Берлине временно приостановило свою деятельность

Посольство Республики Молдова в Берлине временно приостановила свою деятельность. Об этом заявило сегодня Министерство иностранных дел и европейской интеграции, передает МОЛДПРЕС.

В пресс-релизе МИДЕИ отмечается, что «из-за определенных действий группы турецких граждан, а также на фоне угроз и возможной физической расправы в отношении сотрудников Посольства Республики Молдова в Берлине и Генерального Консульства во Франкфурте, в зданиях дипмиссий были приняты особые меры безопасности».

Согласно цитируемому источнику, на время проведения демонстраций дипмиссия в Берлине временно приостановила свою деятельность «Правоохранительные органы обеспечивают безопасность дипмиссии», - говорится в пресс-релизе.

Сегодня многие издания и новостные каналы объявили, что посольство и консульство Республики Молдовы в Германии были эвакуированы после того, как сотрудник получили сообщения с угрозами смерти со стороны представителей исламистской группировки, участниками которой являются выдворенные вчера из Молдовы турецкие граждане.

Вчера Служба информации и безопасности заявила, что семь турецких граждан, подозреваемых в связях с исламистской группировкой, были объявлены нежелательными персонами и выдворены с территории Республики Молдова. Данные лица работали в лицее «Горизонт».

(Корреспондент А. Зара, редактор А. Рэйляну)