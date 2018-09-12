Что беспокоит бывшего директора АО «Apă-Canal» Веронику Херца!

Через несколько месяцев после ухода с должности директора АО «Apă-Canal» Вероника Херца заявила ТРИБУНЕ, что у нее есть одно сожаление.

«Мое единственное сожаление, возможно, беспокойство или страх, заключается в том, что не будет завершен проект «Программа развития услуг водоснабжения», финансируемый за счет кредитов, предоставленных Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком, а также за счет инвестиционного гранта, предоставленного Европейским союзом через Соседский инвестиционный инструмент. Без продолжения этого проекта невозможно избежать многих проблем, которые возникают из-за высокого износа водопроводных и канализационных сетей и, самой главной – очистной станции», – сказала она.

В остальном она «очень надеется, что все, что было поставлено в качестве приоритета на 2018 год, будет реализовано».

«Я рада, что одно дело уже сделано: была запущена центрифуга для обезвоживания ила. В результате мы получаем меньший объем ила с намного более низкой влажностью. Это уменьшает интенсивность процесса ферментации, в результате будет меньше источаться неприятные запахи. Наконец, не я буду «перерезать» ленту, но это не имеет значения!» – отметила Херца.

Следует отметить, что общее собрание «Apa Canal Chisinau» приняло отставку генерального директора Вероники Херца в мае 2018 года.

Андриана Кептине