Ион Чебан: «За несколько лет можно привести в порядок каждый двор Кишинева»

Фракция Партии социалистов в муниципальном совете Кишинева продолжает осуществление проекта по установке детских площадок и благоустройству дворов.

Только за одну последнюю неделю было установлено 4 детских площадки и благоустроено несколько дворовых территорий.

Глава фракции ПСРМ в мунсовете Ион Чебан отметил, что до конца 2018 года планируется установка 240 детских и спортивных площадок, а также привести в соответствующий вид дворы. Кроме этого ведется установка 600 лавочек.

«Этого мало, так как муниципий нуждается в установке порядка как минимум в 600 детских и спортивных площадок, но мы движемся в правильном направлении. За несколько лет можно привести в порядок каждый двор Кишинева», - считает Чебан.

Социалисты также предложили на заседаниях мунсовета и добились осуществления еще ряда социальных проектов, среди них закупка слуховых аппаратов, очков и палок, звуковых тонометров и глюкометров, а также был увеличен минимальный плафон ежемесячного дохода для бенефициариев обеда в социальных столовых. Теперь в столовых могут питаться те, чей доход не превышает 3 тыс. леев.

Кроме этого социалисты добились упрощения процедуры подачи документов на получения компенсации за тепло. Компенсация составляет 40% от суммы указанной в квитанции.