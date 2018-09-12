Вот куда уходят миллионы леев - Филип сделал заявление

Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил во вторник через соцсети о своем намерении обратиться в прокуратуру, чтобы потребовать расследования деятельности оросительных станций в стране.

Филип сообщил, что посетил некоторые из них и увидел, что многие — разрушены.

"У нас миллионы леев долга перед работниками этих станций. А администраторы получают по 6800 леев. Эти станции предоставляют услуги на меньшую сумму, чем затраты, которые они производят, а государство компенсирует все потери", — отметил Филип.

По его словам, "в то же время все эти годы были и есть глава госпредприятия "Apele Moldovei", ответственные лица в министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, теперь — в министерстве сельского хозяйства, которые не решали эти вопросы".

"Я считаю все это преступлением. За эти миллионы ответят те, кто годами распоряжался ими в этой сфере и допустил, что эти деньги испарились", — сказал премьер-министр.