В РМ будет введен жесткий контроль за качеством реализуемого бензина

В Молдове будет введен жесткий контроль за качеством реализуемого бензина и дизтоплива, согласно стандартам, применяемым в Евросоюзе.

Это предусматривает проект постановления правительства о внесении поправок в ряд прежних постановлений кабмина, который разработало министерство экономики и инфраструктуры и представило для публичных консультаций, передает infomarket.md.

Документ устанавливает: технические характеристики для бензина и дизтоплива, которые гарантируют соответствие реализуемого в Молдове топлива европейским стандартам; внедрение системы мониторинга качества бензина и дизтоплива в соответствии с требованиями законодательства ЕС и соблюдением обязательств, принятых Молдовой в рамках Соглашения об ассоциации. Он оговаривает также полномочия регулирующего органа в отношении признания проверяющих органов, содержит требования к инспекционным органам третьей стороны для признания.

Согласно проекту поправок, в Молдове будут запрещены импорт, хранение и продажа бензина с тетраэтилом свинца. На рынок Молдовы будет допускаться только бензин и дизтопливо, соответствующие утвержденным новым техническим характеристикам качества горючего. Министерство экономики и инфраструктуры будет органом, ответственным за систему контроля бензина и дизтоплива, а также будет утверждать национальный план отбора проб, Деятельность по отбору проб будет состоять из отбора проб бензина и дизтоплива в соответствии с утвержденным национальным планом и проверки параметров технических характеристик, изложенных в специальном регламенте.

Отбором проб будут заниматься инспекционные органы, признанные министерством экономики и инфраструктуры. Инспекционный орган должен иметь страховые договоры со страховыми компаниями, юридически признанными на территории Молдовы, и иметь страховой полис для возмещения ущерба, который может быть причинен третьей стороне в результате его деятельности, с общим лимитом ответственности в размере не менее 4000 условных единиц.

Разработанное постановление правительства призвано перенести в законодательство Молдовы положения Директивы 98/70/CE Европарламента и Совета ЕС от 13 октября 1998 г. о качестве бензина и дизтоплива и последующих ее изменений. Документ вступит в силу через 12 мес. после опубликования в Monitorul Oficial.