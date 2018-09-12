Измайловская или измаильская? История Кишинева в уличных адресных табличках

Юрий Швец

Двадцатый век изрядно потрепал Кишинёв. Столько потрясений, сколько он испытал в этот период, не могли не сказаться и на его улицах. И не только на их виде (они разрушались, перестраивались, исчезали и появлялись), но и на их названиях. Подумать только — за неполные сто лет кишинёвские улицы пережили 5 глобальный переименований (после 1918 года, после 1940 года, после 1941 года, после 1944 года, в начале 1990-х гг). И это не учитывая переименований, происходивших на протяжении каждого из этих периодов. А если вспомнить, что улицы обычно носят имена почитаемых людей, памятных событий и мест — то ничуть не ошибёмся сказав, что по их названиям можно проследить историю нашего города.

Достаточно полный справочник улиц Кишинёва с их старыми названиями можно найти на сайте «Мой город Кишинёв». Но читать справочники бывает довольно скучно, поэтому пройдёмся по самим улицам города в поисках старых уличных табличек. Найти такие таблички — дело довольно трудное. Каждая новая власть всегда стремилась уничтожить следы предыдущей, и названия улиц, как правило, становили первыми жертвами. Но прогулка наша будет виртуальной, поэтому сильно мы не устанем.

Начнём с улицы, название которой часто становится объектом споров кишинёвцев. Речь идёт о Измаильской улице. Своё название она получила в 1831 году в честь побед русского оружия у стен крепости Измаил в 1790 году. В межвоенный период улица сначала сохранила своё название (Ismailului), потом была переименована в улицу Альберта Томаса (Albert Thomas), а ещё позже — в честь Маршала Авереску (Mareșal Averescu).

А вот переименования послевоенных лет и внесли сумятицу, до сих пор порождающую прения. Улица стала называться Измайловской. Почему так назвали — неизвестно. Есть версия, что именно так звучало «народное» название улицы, потому как «Измайловская» выговаривалось легче и звучало лучше, чем «Измаильская». Но факт переименования улицы есть. Новое имя можно было видеть на планах города и на уличных табличках.

Измаильская на карте 1887 года, Измайловская — на советском плане Кишинёва.

Табличка с названием Измайловская. Найдена на Измаильской улице.

Тем не менее, в энциклопедии «Кишинёв» 1984 года пишется об Измаильской улице, а не Измайловской.

Что же можно сказать о самом споре? Как и часто бывает, чем спор ожесточённей, тем больше вероятность, что правы обе стороны. Улица носила два названия в разные периоды времени, и оба они были правильными и официальными. Но это разные названия, они просто созвучны.

Улица Ильинская (Sf. Ilie) — одна из немногих улиц Кишинёва, не менявших своё название с самого начала. На ней был расположен Ильинский рынок, рядом — Ильинская церковь. Ничего из этого не сохранилось. Но на одном из зданий сохранилась табличка советского периода.

Табличка советского периода.

На фасаде одного из домов по улице Николая Йорга (Nicolae Iorga) можно рассмотреть табличку советского времени, на которой различимы буквы «ЖУ..». Ведь улица раньше носила имя русского поэта Василия Андреевича Жуковского. Причём носила не только в советское время, но и до 1918 года. Также в период Царской России она какое-то время носила название Ясская. Это же название пришлось по душе и в межвоенный период (Ieșilor). Позже в тот же период она носила имя Арманда Кэлинеску, а ещё позже — Николая Йорги (румынского историка и политика). Это же название присвоили ей в начале 1990-х гг. Нижняя же часть улицы стала называться Триколорулуй.

Улица Жуковского — улица Николая Йорги.

Улица Октавиан Гога (Octavian Goga). И здесь из под краски стен проступает история — под табличкой с новым названием проступает старая «ул. Иринопольская».

Улица Иринопольская — улица Октавиана Гога.

Это название она получила в честь Григория, митрополита Иринопольского и Ватопедского, родившегося в 1764 году и умершего в Кишинёве в 1846 году. Его надгробную плиту можно видеть и сейчас позади Чуфлинской церкви, куда она была перенесена из Кафедрального Собора.

Надгробная плита за Чуфлинской церковью.

В межвоенный период улица носила название Св. Пятница (Sf. Vinere), а с 1939 года и в 1941-1944 года — получила имя Октавиана Гоги, недавно скончавшегося румынского премьер-министра. Удивительно, но после войны, в советский период истории Кишинёва, улица вновь стала называться Иринопольской. Редкий случай, учитывая религиозные истоки этого названия.

Тем более непонятны на этом фоне переименования современности, когда улица вновь получила имя Октавиан Гога, имя политика, возглавлявшего в своё время откровенно про-фашистское и антисемитское правительство, лишившего гражданства сотни тысяч своих соотечественников-евреев (и в дальнейшем планировавшего их депортацию на … Мадагаскар), проводившего националистический курс с ориентацией на гитлеровскую Германию. Кроме имени улицы в нашем городе эта личность удостоилась и ещё бюста в центральном парке Кишинёва на Аллее Классиков (до своей политической деятельности Октавиан Гога был известен как поэт и драматург).

С уверенностью можно назвать переименование Иринопольской улицы в улицу Октавиана Гога одним из самых несправедливых переименований в истории Кишинёва.

Надеемся, что история когда-нибудь расставит всё по своим местам.

Газета «Țara Noastră», основанная и издаваемая Октавианом Гога (wikipedia.org).

Мунчештская улица. Раннее была известна как Мунчештская дорога, то есть дорога от Кишинёва к его пригороду — Мунчешты. Позже пригород этот вошёл в черту города, а дорога — стала улицей (сейчас — Мунчештское шоссе). Причём это самая длинная улица Кишинёва.

Мунчештская улица — надпись советского периода.

Улица Колумна. На этой старой улице города ещё несколько лет назад можно было увидеть табличку с советским названием — Фрунзе (в честь революционера, советского государственного и военного деятеля Михаила Васильевича Фрунзе). Таблички уже нет, осталась только фотография.

Улица Фрунзе.

Изначально улица называлась Каушанской, позже — Николаевской (в честь царя Николая I). В межвоенный период носила имя Штефана чел Маре.

В первые годы независимости улица Фрунзе была переименована в улицу Кантемира, а спустя несколько лет получила нынешнее название — Колумна (в честь колонны Траяна).

Нынешняя улица Сфатул Цэрий (Sfatul Țării) также до недавнего времени хранила след предыдущих времён — табличку с названием ул. Мичурина (в честь советского биолога). Таблички этой не стало в 2013 году.

На табличке можно разобрать старое название улицы — Мичурина.

Проследим историю этой улицы. Изначально она называлась Мещанской, в конце XIX века стала называться в честь Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова. В межвоенный период получила название Унирий, чуть позже это имя сохранилось для южного участка улица, а северная часть (ниже нынешнего бульвара Штефана чел Маре) стала называться в честь Владимира Херца, первого примара Кишинёва после 1918 года.

Нынешнее название получено в честь первого законодательного органа Молдовы — Сфатул Цэрий, который заседал в здании бывшей третьей мужской гимназии, располагавшейся в южном конце этой улицы.

Сейчас пока ещё можно увидеть первый вариант таблички с современным названием улицы. Название приведено на двух языках — румынском и русском. Табличка эта уже снята и лежит около одного из домов. А такие двуязычные таблички уже стали редкостью в Кишинёве, так как их повсеместно решили сменить исключительно на румыноязычные.

Улица Сфатул Цэрий — табличка на двух языках.

Несколько лет назад на ограде бывшего Республиканского Стадиона можно было заметить табличку с названием ул. Пирогова. И от этой таблички снова осталась только фотография.

Улица Пирогова.

История переименований этой улицы довольно интересная. Всего названий было три, но они чередовались и повторялись. Первоначально улица называлась Ренийской. В конце XIX века она получила имя Николая Ивановича Пирогова, известного русского хирурга. В межвоенный период улица поначалу вернула название Ренийской, а чуть позже была переименована в честь Михаила Когэлничану — румынского государственного и политического деятеля, писателя и историка. После Второй Мировой Войны улица вновь вернула себе название Пирогова, а с 1990-х годов — она снова стала называться улицей Михаила Когэлничану.

Проспект Мира, нынешний бульвар Дачия. Начал застраиваться в 1969 году и стал главной улицей и самой красивой улицей Ботаники. Именно по этому бульвару из кишинёвского международного аэропорта попадают в Кишинёв гости столицы.

Переименование аполитичного и идеологически нейтрального названия проспекта Мира в бульвар Дачия также является достаточно спорным и неоднозначным решением.

Проспект Мира (Пэчий). Многие уличные таблички были двуязычными.

Далее — подборка из некоторых уцелевших до нашего времени старых уличных табличек.

Улица Эминеску, нынешняя Николае Костин.

Улица Воссоединения, нынешняя Идепенденций.

Улица Карла Маркса, нынешняя Мирон Костин.

1-й лётный проезд, нынешний Пьетрэрией.

Улица Энтузиастов, нынешняя Мария Драган.

Меренский переулок

Улицы Каховка и Сельская, нынешние 27 марта 1918 и Цариней.

2-й В.-Водский переулок.

Закончим нашу экскурсию интересным проектом, проявившемся в 2011 году на главной улице Кишинёва — бульваре Штефана чел Маре в виде одной большой таблички, на которой были перечислены все её исторические названия.

2-й В.-Водский переулок.

Табличка, к сожалению, через некоторое время была демонтирована. Но идея, на мой взгляд, замечательная и достойна воплощения на очень многих улицах нашего города.

Использованы фотографии автора, а также участников форума «Мой город Кишинёв» (wowo, wowek, Lampa).

Источник: Oldchisinau