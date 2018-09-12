Отказалась от мандата депутата, ушла из политики, а теперь ее кандидатура предложена на должность посла

Комиссия по внешней политике и европейской интеграции рассмотрела и одобрила на сегодняшнем заседании кандидатуру Оксаны Доменти, предложенную на должность посла Молдовы в Швейцарской Конфедерации.

Новый посол будет также постоянным представителем Республики Молдова при Отделении ООН в Женеве.

Согласно ст. 10 Закона о дипломатической службе, чрезвычайные и полномочные послы, постоянные представители, посланники и поверенные в делах (постоянные) – главы дипломатических представительств назначаются и отзываются с должности президентом Республики Молдова по предложению правительства.

Предложения относительно назначения на эти должности вносятся в правительство министром иностранных дел и европейской интеграции с осуществлением консультаций с Комиссией парламента по внешней политике и европейской интеграции.

Напомним, что Оксана Доменти была депутатом от Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) в 2009-2017 гг. Она сложила депутатский мандат и ушла из политики в декабре 2017 года.

Кристина Пендя