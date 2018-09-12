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Политика
Ион Чебан: За несколько лет можно привести в порядок каждый двор Кишинева
12.09.2018

Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева продолжает реализацию проекта по установке детских площадок и благоустройству дворов.

За одну только последнюю неделю было установлено 4 детских площадки и благоустроены дворы.

Глава фракции ПСРМ в мунсовете Ион Чебан отметил, что до конца 2018 года планируется установить 240 детских и спортивных площадок, а также привести в порядок дворы. Кроме этого ведется установка 600 скамеек.

«Это мало, так как муниципий нуждается в установке порядка как минимум 600 детских и спортивных площадок, но мы движемся в правильном направлении. За несколько лет можно привести в порядок каждый двор Кишинева», — считает Ион Чебан.

Кристина Пендя


 
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