Суд приговорил Сандлера к 17,6 годам тюрьмы

Суд Буюкан приговорил бывшего директора интерната № 3 Игоря Сандлера, обвиняемого в торговле детьми, к 17,6 годам тюремного заключения, а предпринимателя Владимира Дребота — к 17 годам тюрьмы закрытого типа.

Также им запрещено занимать определенные должности в течение пяти лет. Адвокат Сандлера заявил о невиновности своего подзащитного и обещал оспорить решение суда в вышестоящей инстанции, передает newsmaker.md.

Сандлера обвиняют в том, что он отдал бизнесмену Дреботу несовершеннолетнего воспитанника интерната для сексуальной эксплуатации. Суд обязал Дребота выплатить жертве более 400 тыс. леев, а Сандлера — 300 тысяч леев компесации морального ущерба.

Приговор можно оспорить в Апелляционной палате. Мотивированное решение будет оглашено в октябре.

После заседания суда прокурор Инна Малай выразила надежду, что этот приговор поможет в борьбе с торговлей детьми.

Адвокат Сандлера Роман Аронов назвал решение суда немотивированным и пообещал оспорить его в вышестоящей инстанции. По словам адвоката, прокурор не представила объективную сторону дела и доказательств наличия предварительного соглашения Дребота с Сандлером, которое касалось бы торговли детьми для сексуальной эксплуатации. С суммой компенсации Аронов также не согласен. «Эти люди невиновны. Ни один бан не будет уплачен», — заявил он.

Адвокат жертвы Наталья Байрам требовала 1 млн леев в качестве компенсации. В итоге, согласно решению суда, ее клиент должен получить около 900 тыс. леев.

Байрам рассказала, что ее клиент продолжает жить обычной жизнью после психологической реабилитации. Она считает, что приговор обоснован, а наказание поможет перевоспитанию обвиняемых.