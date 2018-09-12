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Политика
Петер Михалко: Выполнение избирательного законодательства - одна из слабых сторон Молдовы
12.09.2018

Выполнение избирательного законодательства на практике остается одной из слабых сторон Молдовы, - считает глава Делегации ЕС в РМ Петер Михалко.

Как передает "ИНФОТАГ" он отметил в среду на презентации отчета "Избирательное законодательство: практики политических партий в перспективе инклюзивности", что законодательство Молдовы в области выборов было усовершенствовано, но не всегда соблюдается. 

"Кодекс о выборах РМ соответствует генеральным линиям международных стандартов выборов, тем не менее выполнение его положений на практике по-прежнему является одной из уязвимых сторон. Стоит отметить, что у ЕС не короткая память, и вопросы, связанные с неуважением к фундаментальным правам граждан, связанных с избирательным процессом, не забыты", - подчеркнул Михалко.

Он напомнил, что в 2017 г. в Молдове "была изменена избирательная система в отсутствии широкого консенсуса и без учета рекомендаций Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ". 

"В 2018 г. по решению суда признаны недействительными выборы примара Кишинева на которых победил Андрей Нэстасе (председатель партии "Платформа DA" - "И."). Все это подорвало доверие граждан к избирательному процессу и институтам, которые должны служить гарантом демократического и свободного голосования", - сказал дипломат.

По его словам, "важно, чтобы в Молдове уважались традиции, связанные с голосованием, такие как процесс наблюдения за выборами, которое повышает уровень доверия граждан".

"Уверен, что в Молдове будет происходить эволюция положений, связанных с избирательным процессом, с тем, чтобы в будущем не возникали вопросы относительно демократичности выборов и соблюдения прав граждан избирать и быть избранным. Это особенно важно в контексте приближающихся парламентских выборов. Требование к соблюдению политических условий остается одним из основных инструментов ЕС, который будет использован при рисках нарушений избирательного процесса. А принципы правового государства и уважение к ним - это основа двусторонних отношений РМ-ЕС", - заявил Михалко.


 
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