Унионизм, как и патриотизм… Эксперты IPN

Эксперты IPN

Первый заместитель председателя Либеральной партии (ЛП) Дорин Киртоакэ заявил на пресс-конференции, посвященной 25-летию образования формирования, что в Республике Молдова не будет процветающей жизни, пока не состоится объединение. Если мы хотим избавиться от диктатуры, от положения, в которое оказались Республика Молдова и ее граждане, лишь направление к объединению может нам помочь в этом смысле. Для выделения размаха и давности усилий, Дорин Киртоакэ напомнил также, что ЛП была создана спустя два года после провозглашения независимости Республики Молдова, преследуя цель восстановления территорий, отторгнутых от Великой Румынии.

Утверждения Дорина Киртоакэ постоянно привлекли внимание широкой общественности, так как в 2007 году он стал, образно говоря, иконой надежд сотен тысяч граждан Республики Молдова, которые прямо-таки начали верить в шанс демократизации, приближения к Румынии и европейской интеграции. И в настоящее время, после того как стал объектом для правоохранительных органов, заявления Дорина Киртоакэ продолжают привлекать внимание общественности, однако в основном из любопытства. К сожалению, Дорин Киртоакэ опять обманул нас и на этот раз путем искажения истины, которую можно проверить. А это уже серьезно, так как рассеивает и те остатки доверия, которое еще осталось.

Вот, например, кто сможет объяснить, зачем нужно было Дорину Киртоакэ заявить, что: ЛП была создана спустя два года после провозглашения независимости Республики Молдова, преследуя цель восстановления территорий, отторгнутых от Великой Румынии? Ведь достаточно лишь взглянуть в программу Партии реформ (ПР), чьим преемником ЛП является с 1999 года, чтобы убедиться, что у ПР не было никогда подобной цели. Можно пойти в Министерство юстиции и найти там, на полочке, дело ПР. Мы найдем там в программе формирования, принятой на первом съезде 5 сентября 1993 года, ее настоящую суть, а именно, что ПР является проводником „соблюдения принципов международного права, выступая за бесповоротную интеграцию Республики Молдова в европейское и мировое сообщество, в региональные организации и решительно противостоит любым договорам и конвенциям, которые могут пошатнуть суверенитет страны”. Следует отметить, что в этом фундаментальном документе об учреждении ПР не говорится ни разу хотя бы о Румынии. Не упоминается даже понятие Национальное возрождение, не говоря уже об объединении или восстановлении территории, оторванной от Великой Румынии.

Естественно, можно допустить, что цель восстановления территории, оторванной от Великой Румынии, была тогда скрытой. Но какова цена данной цели, хорошо закамуфлированной тогда и вскрытой сегодня? Сегодня уже десять партий объявили себя унионистскими. Большинство из них искренне разделяют унионизм, но, по крайней мере, не вынашивают претензии о том, что они являются предшественниками. Так как очень легко определить, что из этих 10 партий лишь одна из них заявила открыто о своем унионизме, и это в то время, когда полиция не разрешала этого. И даже столкнулась с коммунистическими властями, в период 2007-2009 годов, для того, чтобы включить унионизм в своих уставных и программных документах. Речь идет о Национально-либеральной партии (НЛП), которая, наряду с Движением „Европейское действие” (ДЕД), в ходе предвыборной парламентской кампании в марте 2009 года, приняла Сорокский Манифест, посредством которого призвала партии, считающиеся „реформаторскими и национальными”, открыто разделить румынский идеал. Кстати, в настоящее время та же НЛП пытается, очень деликатно, собирать в единый блок эти унионистские партии.

Допустим, что Дорин Киртоакэ, в момент учреждения ПР, не мог иметь глубокого понимания того, что представляет соответствующее формирование, какие цели оно преследовало и каким образом их можно было реализовать. Это потому, что он был тогда еще несовершеннолетним. Однако мы имеем возможность убедиться в том, как развивались взгляды Дорина Киртоакэ относительно унионизма и какие перспективы имеет реализация данной цели. Поводом для этого стало заявление президента Траяна Бэсеску от 27 ноября 2013 года о новой цели страны – объединение Бессарабии с Румынией. В данном контексте, Дорин Киртоакэ участвовал 3 декабря 2013 года в ток-шоу „Между добром и злом” на румынском телевидении TVR1, в ходе которого он заявил: „После всего того, что с нами произошло за последние 2000 лет, основной целью румынского народа в XXI-м веке должно стать воссоединение, так как не существует уже никаких преград”. Возникает естественный вопрос – если уже не существует никаких преград, так почему цель объединения следует запланировать до конца XXI-го века? Разве этой должна быть причиной того, что ЛП не принимает участия в событиях, маршах, сходах унионистских формирований, которые еще надеются, что объединение может произойти в год его Столетия или в ближайшее время?

Естественно, ответы на эти вопросы мог бы давать только сам Дорин Киртоакэ. Может быть, его превосходительство думает, что необходимо, чтобы еще около четырех поколений молдаван-румын следует воспитывать в румынском духе, дабы они были уверенными в том, что объединение возможно? Если это так, то воспитательную работу путем правильного информирования следует начинать прямо сейчас. Во-первых, необходимо, чтобы Либеральная партия сделала кое-какие пояснения, которые подтвердили каким-то образом то, что было сказано на той же пресс-конференции лидером формирования Михаем Гимпу – ЛП была первым формированием, которое включило в устав „объединение”, а теперь настало время, чтобы все партии, которые проповедуют этот идеал, присоединились к ЛП. Действительно, может ли лидер ЛП Михай Гимпу точно указать статью и параграф Устава ЛП, в которых указывается, что целью формирования является объединение? Или речь идет о скрытии объединения в статье 9 (b) – реализация суверенитета, независимости, национальной целостности и единства? Во-вторых, имея в виду, что уставная цель является фактически стратегической целью, было бы хорошо, чтобы тактика достижения данной цели была раскрыта в политической программе формирования. Мы же знаем от наших великих предшественников, что стратегия без тактики – это иллюзия, а тактика без стратегии слепа.

Если это так, то вполне понятно, почему нужны еще около четырех поколений, которые подождут, пока ЛП подгонит свою стратегию и тактику для реализации цели объединения. Поэтому, если действительно верно предчувствие Дорина Киртоакэ о том, что не будет процветающей жизни в Республике Молдова, пока не произойдет объединение, тогда следует понимать, что у нас не будет процветающей жизни до конца XXI-го века. Хорошая перспектива.