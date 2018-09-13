Платон: ЕС может в случае фальсификации выборов ввести персональные санкции в отношении Плахотнюка, членов ЦИК, судей, прокуроров

Обращение Вячеслава Платона к послу ЕС в Молдове Петеру Михалко

Уважаемый г-н Михалко!

Очень внимательно и с большим уважением прочитал Ваше интервью, данное в июле месяце газете «Экономическое обозрение». В том, что Вы говорите, чувствуется искреннее желание помочь нашей стране. Как истинный европеец, Вы верите в силу закона, статистические данные, в реформы, которые, по идее, должны улучшать положение вещей, а не наоборот, и так далее.

Но у меня для Вас плохая новость: всё, что Вы видите в Молдове, лишь наглый и циничный блеф, фейк чистой воды. Одно сплошное надувательство. Всё, что делается в этой стране, подчинено одной цели – укреплению власти Плахотнюка. И ничему больше. Нет никаких реформ вообще! Стабилизация экономического положения связана с увеличившимися денежными переводами гастарбайтеров в связи с бурным ростом экономики Евросоюза, которая прицепом тянет на себе и обеспечивает небольшой молдавский рост.

А вот нынешнее молдавское Правительство, наоборот, всячески этот рост тормозит. Если бы не они, то показатели были бы значительно выше. Единственное, что у Плахотнюка получается отлично, так это выбивать с населения налоги. В вопросах «выбивания» он, действительно, большой профи.

Но главное, что меня зацепило в Вашем интервью, это фраза, что «Евросоюз надеется, что выборы пройдут в справедливой и честной борьбе». Господин посол, даже и не надейтесь! Плахотнюк сделает всё, чтобы извратить саму суть выборов. У него просто нет других вариантов. Потеря власти для него автоматически означает тюрьму. Чтобы избежать этой справедливой участи, он не погнушается ничем.

Не стоит дожидаться, пока Плахотнюк поставит Евросоюз перед фактом. Не стоит дожидаться, пока дестабилизация в Молдове достигнет катастрофического предела точки невозврата. У Евросоюза есть все возможности для создания условий, при которых Плахотнюку будет крайне сложно фальсифицировать и искажать результаты выборов. Прежде всего, Евросоюз либо через Постановление Европарламента, либо через решение Еврокомиссии, должен взять на себя связывающие обязательства (коммитмент), в котором обязывался бы в случае нарушения властями демократических норм проведения выборов, ввести персональные санкции как в отношении Плахотнюка и его ближайшего окружения, так и лиц, напрямую причастных к обнаруженным нарушения: членов ЦИК, судей, прокуроров, работников НЦБК и так далее.

Свободные и справедливые выборы – основа любого демократического государства. Поэтому, в силу нарушения Договора об ассоциации, Евросоюз связан обязательствами приостановить некоторые положения данного Договора, а именно безвизовый режим, договор о свободной торговле, любое финансовое сотрудничество как с Евросоюзом, так и со всеми структурами, основанными Евросоюзом. А также со структурами, где Евросоюз и его члены являются акционерами: МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и так далее. Отсюда следует и ограничение функционирования на территории Евросоюза корреспондентских счетов молдавских банков и всех денежных переводов в РМ. Плюс ограничение воздушного и транспортного сообщения.

Чем более жёстким будет коммитмент (commitment), тем большей сдерживающей силой он будет обладать. Лучше сегодня предотвратить скатывание Молдовы к тотальной диктатуре, чем завтра пожинать её плоды на всём постсоветском пространстве. Молдавские выборы – это и репутация Евросоюза, его международной политики, особенно в отношении стран Восточного партнёрства. Если ЕС не справится с маленькой Молдовой, то сам собой встанет вопрос об общей состоятельности Евросоюза, как серьёзного игрока на международной арене. Таким образом может быть скомпрометирована не только международная политика ЕС, но и репутация людей, эту политику проводящих.

Были потрачены миллиарды евро, а взамен получили Плахотнюка? Ещё раз повторюсь, речь идёт не о введении вышеупомянутых мер, а о принятии безотзывно связывающего обязательств, а в случае нарушения демократических стандартов проведения выборов, эти меры применить. А сами стандарты давно уже сформулированы и ОБСЕ, и Советом Европы. Это и доступ всех участников выборов к СМИ, и финансирование, и многое другое. Для обеспечения фиксирования нарушений, а их предвидится огромное количество, Евросоюзу потребуется прислать мониторинговую миссию в составе не менее 1000 человек.

Подобный решительный и принципиальный подход со стороны ЕС остудит многие лихие головы на всём постсоветском пространстве, что видят в Евросоюзе лишь дойную корову и удобную ширму, разговорами о которой можно оболванивать собственный народ, набивая при этом дополна личные карманы.

Поверьте, подавляющее число молдавских чиновников и госслужащих, призванных обеспечивать ход выборов, не станут выполнять преступные приказы Плахотнюка, когда увидят жёсткий и бескомпромиссный настрой Европейского Союза. Да и сам Плахотнюк вместе со своим окружением 10 раз задумаются, прежде чем начнут играть в эту «русскую рулетку». А без массовой поддержки чиновничества эта грязная игра обречена на провал. Ни один член ЦИКа, ни один член местных избирательных комиссий, ни один судья любой инстанции не возьмёт на себя смелость незаконно подыгрывать власти перед угрозой персональных санкций со стороны ЕС.

Как показывает история, краткосрочные и своевременные, решительные, пусть жёсткие, но такие необходимые меры, гораздо эффективнее растянутого по времени, ползучего давления. Господин Посол! Если Вы действительно желаете нашему народу добра и процветания, то помогите нам! Дайте Молдове шанс на светлое и свободное будущее, где права человека и его достоинство – высшая ценность общества. Посодействуйте не на словах, а на деле. Посодействуйте мерами, которые дадут нашему народу возможность сделать свой свободный и честный выбор на благо страны и будущих поколений.

С уважением и встречной надеждой,

Вячеслав ПЛАТОН