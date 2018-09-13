Влад Батрынча: Призываем привлечь международных экспертов к расследованию аварии, в которую попал президент

Депутат от Партии социалистов Влад Батрынча заявляет о желании провести широкое расследование, с привлечением международных экспертов, автоаварии, в которой пострадали глава государства Игорь Додон и часть его семьи. Заявления были сделаны депутатом в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале NTV Moldova, передаёт IPN.

По словам Влада Батрынчи, эта авария вызывает у него множество вопросов, в том числе о том, почему грузовик, оказавшийся участником ДТП, не был остановлен полицией, как это предусмотрено правилами сопровождения автоколонны президента.

Депутат выразил своё возмущение тем, что начальник Службы государственной охраны уже через два дня после ДТП заявил о том, что вариант покушения на президента исключён. Как отметил Влад Батрынча, следствие никогда не должно срочно заявлять, что оно исключает вариант покушения, поскольку могут появиться различные обстоятельства: телефонные переговоры, корреспонденция, информация о близких, контактах кого-либо с этого предприятия. „Обычно следствие стремится занять нейтральную позицию: мы проводим расследование, но не можем комментировать”, - отметил Батрынча.

Социалист сообщил, что, по данным следствия, на предприятии водителя грузовика характеризуют как опытного специалиста, у которого ранее не было подобных инцидентов. Кроме того, водитель ездит по этому маршруту уже год.

По мнению юриста Павла Мидригана, при желании можно провести расследование параллельно с расследованием государственных учреждений. По его словам, может быть проведена техническая экспертиза для проверки скорости, с которой двигались автомобили, и для выяснения других обстоятельств аварии. „Скорее всего, до тех пор, пока власть не сменится, о происшедшем забудут”, - считает юрист.