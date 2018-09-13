«Важные решения», которые может принять Национальный политический совет ДПМ

Демократическая партия Молдовы (ДПМ) объявила о созыве внеочередного заседания Национального политического совета (НПС), который должен принять ряд «важных решений». Если демократы хотели этим сухим объявлением создать ажиотаж вокруг себя, то могут быть уверены — им это удалось. И поскольку ДПМ является партией власти (что означает, что любое ее решение может превратиться практически сразу в решение государственных органов – парламента, правительства и др.), все задаются вопросом, что за этим последует.

Самым «важным решением», которое следовало бы принять ДПМ (как обсуждается в определенных политических кругах), может быть перенос даты парламентских выборов, то есть чтобы они состоялись не 24 февраля 2019 году, а гораздо раньше – например, в конце ноября – начале декабря 2018 года. О том, что такой сценарий возможен, заявили многие политики, так как одной из неофициальных причин, которой руководствовалась ДПМ при решении назначить выборы на февраль 2019 года, было то, чтобы не позволить проевропейской оппозиции вступать в выборный процесс на волне протеста. Теперь, когда протесты проевропейской оппозиции, похоже, поутихли, а те, которые состоялись, были по своим масштабам меньше ожидаемых властью, у ДПМ есть все основания, чтобы вернуться к пересмотру даты парламентских выборов.

Очевидно, что ДПМ не может заменить парламент в процессе принятия такого официального решения, но если НПС ДПМ выдвинет предложение о переносе даты выборов, будет представлена и разумная аргументация. Что-то вроде: мы не можем вступать в новый год в условиях нестабильности; мы не можем терпеть обвинения в том, что мы зубами отстаиваем каждый день пребывания у власти; скорейшее проведение выборов является ожиданием избирателей, которое мы определили в ходе постоянного с ними диалога и др. То есть, будет сделано все возможное, чтобы доказать, что пересмотр даты парламентских выборов не каприз, а «необходимость».

Почему необходимо, чтобы такое возможное решение прошло через НПС ДПМ, а не напрямую через парламент? Потому что в этом случае у значительной части электората может создаться впечатление, что ДПМ хотела провести выборы в феврале, а парламент, ускользнувший каким-то образом из-под контроля демократов, поставил их на место. Подобная оптика довольно опасная в канун выборов и может жестко ударить по имиджу и рейтингу ДПМ, поэтому демократы сделают все возможное, чтобы не допустить этого.

Если предположения, циркулирующие в политической среде, подтвердятся и пересмотр даты парламентских выборов является тем самым «важным решением», о котором объявила ДПМ, то можно догадываться, какими будут и другие «важные решения», принятые коллективным руководящим органом партии власти. Например, подобным решением может быть презентация новой национальной программы (или нескольких национальных программ), которая (которые) на самом деле будет (будут) лежать в основе предвыборной программы ДПМ; представление кандидатов по одномандатным округам (по некоторым сведениям, ДПМ уже определилась с кандидатами); объявление праймериз по партийным спискам и др.

То есть, все «важные решения» будут связаны с «самым важным решением» и находиться в тесной взаимосвязи со следующими парламентскими выборами.

А нам не остается ничего иного, как ждать внеочередного заседания НПС ДПМ, чтобы убедиться, что все будет проходить именно так.