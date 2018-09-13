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Общество
Продавшего мальчика для секса бизнесмену директора столичного интерната посадили в тюрьму
13.09.2018

Суд признал виновным в торговле и сексуальной эксплуатации детей экс-директора интерната № 3 Игоря Сандлера и его подельника, бизнесмена Владимира Дребота.

Сегодня, 12 сентября, суд сектора Буюканы поставил точку в нашумевшем деле о продаже для сексуальных утех воспитанника лицея №3. Игорь Сандлер был приговорен 17 с половиной годам лишения свободы, а предприниматель Владимир Дребот проведет за решеткой следующие 17 лет.

Суд признал Сандлера виновным в продаже Дреботу мальчика для сексуальной эксплуатации. Судья постановил выплатить парню 400 тысяч леев со стороны Дребота и 300 тысяч леев со стороны Сандлера. Адвокат юноши требовала для своего клиента не 300 тысяч, а 1 миллион леев компенсации. 

Обоим мужчинам также запретили занимать ряд должностей в течение 5 лет после выхода на свободу. 

После заседания суда прокурор Инна Малай выразила надежду, что этот приговор поможет в борьбе с торговлей детьми.
Адвокат 48-летнего Игоря Сандлера и его предполагаемого 42-летнего соучастника Роман Аронов ранее заявлял, что несовершеннолетний, проходящий в качестве потерпевшего по громкому делу, якобы сам захотел, чтобы его усыновил обвиняемый бизнесмен.

По словам адвоката, 16-летний парень сказал суду, что никогда не подвергался сексуальным домогательствам со стороны предпринимателя, и что Сандлер его никому не продавал. Аронов рассказал: директор интерната согласился, чтобы его ученик ходил в гости к бизнесмену, но «только с целью усыновления, чего ребенок очень сильно хочет». Вместе с тем, прокурор по делу заявил, что имеется достаточно доказательств, чтобы Сандлер и его соучастник были осуждены. Так и произошло.


 
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