«Пришел с топором в парк Кишинева и начал рубить»: жители столицы сняли на видео уничтожение дерева

Мужчина на глазах у всех вырубил дерево в парке на Рышкановке.

Инцидент произошел на Московском проспекте в Кишиневе. Мужчина с топором подошел к одному из деревьев и начал его рубить. Вокруг было много людей, но никто не подошел, чтобы узнать, есть ли у него на это разрешение.

- Ничего необычного: пришел с топором в парк Кишинева и начал рубить, сначала ветки, а затем всё дерево целиком. Затем собрал всё и унес, - написал в паблике chisinau.fail очевидец происшествия Филипп.

Жители столицы высказали свои мысли по поводу увиденного. «Слабо подойти и выяснить, кто он и зачем он это делает, может человек на работе?», «Ломать - не строить, но у нас в стране не посадят», «На Алёшина вырубили куча деревьев, это как бы пустяки», «Он сумасшедший», «Каждый уничтожает то, что может и как может. Грустно», - прокомментировали горожане.