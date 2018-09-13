Обеспеченные люди стали уезжать из Молдовы, - Лозовану

Ухудшение миграционных процессов в Молдове, которые сопровождаются оттоком даже вполне состоятельных людей, отметил доктор географических наук Дорин Лозовану.

Ведущий научный сотрудник Национального музея этнографии и природы Института экологии и географии АНМ Дорин Лозовану считает, что ситуация с эмиграцией из Молдовы ухудшается. Из-за всеобщей озлобленности и психологического дискомфорта из страны стали уезжать даже вполне обеспеченные люди.

- Тенденция ухудшается. У нас появляется все больше и больше людей, которые хотят эмигрировать уже не по чисто экономическим причинам. Это люди, у которых более мене все в порядке – обеспеченные жильем и работой, которые сталкиваются с социально-психологическим дискомфортом, - заявил Дорин Лозовану в эфире программы «Экспертиза» на радиостудии Sputnik Молдова.

По мнению эксперта, причиной этого явления является неудовлетворенность, которая ощущается в молдавском обществе – в транспорте, на улицах и в магазинах. Люди постоянно озлоблены и чем-то недовольны, они не видят прогресса и перспектив в своей жизни в стране.

- Это вызывает только сожаление. Более половины стран мира живут хуже, чем Молдова. Слава Богу, у нас нет войны, нет голода. Тем не менее, психологический дискомфорт чувствуется. Из-за того, что не виден прогресс и перспективы. Наоборот, люди боятся возврата к 90-м годам, когда страна потеряла смысл существования, - подчеркнул Лозовану.

По мнению эксперта, в первую очередь нужно исправить этот фактор, чтобы люди чувствовали себя комфортно, что государство их поддерживает – это очень важно.

Согласно данным Национального бюро статистики, в связи с активной эмиграцией и демографическим старением населения количество работающих жителей Молдовы сократилось до 45,1%. Количество занятого населения со средним образованием составляет 52,4%, с высшим образованием трудятся лишь 24,3% жителей Молдовы. По прогнозам специалистов, по причине миграции к 2050 году население Молдовы может сократиться до полутора миллионов человек.