Как спорить с теми, кто не покупает детское кресло

Некоторые водители считают, что детское автокресло — это лишние траты. И у таких людей есть свои доводы. Постараемся их подтвердить (на самом деле — нет)



Ребенок должен быть на руках у матери. Так малышу спокойнее

На руках малышу спокойнее и привычнее, а сердцебиение матери действует на детей успокаивающее. Главное — не попадать в аварии. И не тормозить резко. Помните, что даже если мама регулярно ходит в спортзал, то она не сможет удержать ребенка при столкновении. По словам экспертов компании Volvo, если масса годовалого ребенка составляет 10-12 кг, то при лобовом столкновении на скорости 40 км/ч его вес вырастет до... 350 кг!

Хотите посмотреть видео, как ребенок (манекен, по счастью) вылетает из заботливых родительских рук?

Я ребенка пристегиваю обычным ремнем. Этого вполне достаточно

Ремни безопасности — вещь полезная. Но, по данным Всемирной организации здравоохранения, детские кресла могут снизить показатель смертности среди малышей до 1 года на 70%, среди маленьких детей возрастом 1-4 года — на 54%, а возрастом 4-7 лет — на 59% по сравнению с использованием стандартного ремня безопасности.

Главная проблема штатного ремня в том, что он создан для взрослых. А маленький ребенок при ДТП просто-напросто «подныривает» под него. «Испытания Авторевю, которые мы провели восемь лет назад, — доказывают одно. Во время удара пристегнутый человек в той или иной мере (зависит от формы сиденья и геометрии расположения ремня и посадки) стремится поднырнуть под поясную лямку штатного трехточечного ремня. Тело взрослого седока в этой ситуации помогает удержать так называемый подвздошный гребень — выступ в верхней части костей таза, в который упирается ремень. У детей эти кости развиты слабо, и нырку почти ничего не мешает — поясная лямка съезжает на живот и наносит тяжелейшие травмы брюшной полости», — пояснил нам редактор «Авторевю» Юрий Ветров.