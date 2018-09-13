Как спорить с теми, кто не покупает детское кресло

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Семья
Некоторые водители считают, что детское автокресло — это лишние траты. И у таких людей есть свои доводы. Постараемся их подтвердить (на самом деле — нет)
Хотите посмотреть видео, как ребенок (манекен, по счастью) вылетает из заботливых родительских рук?
Я ребенка пристегиваю обычным ремнем. Этого вполне достаточно
Главная проблема штатного ремня в том, что он создан для взрослых. А маленький ребенок при ДТП просто-напросто «подныривает» под него. «Испытания Авторевю, которые мы провели восемь лет назад, — доказывают одно. Во время удара пристегнутый человек в той или иной мере (зависит от формы сиденья и геометрии расположения ремня и посадки) стремится поднырнуть под поясную лямку штатного трехточечного ремня. Тело взрослого седока в этой ситуации помогает удержать так называемый подвздошный гребень — выступ в верхней части костей таза, в который упирается ремень. У детей эти кости развиты слабо, и нырку почти ничего не мешает — поясная лямка съезжает на живот и наносит тяжелейшие травмы брюшной полости», — пояснил нам редактор «Авторевю» Юрий Ветров.
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