Усатый: Власти намерены перенести дату парламентских выборов на декабрь

Объявление даты выборов на 24 февраля 2019 года дата является уловкой властей, а выборы будут проведены в декабре этого года.

Об этом заявил в среду лидер «Нашей партии» Ренато Усатый в своем видеообращении, сославшись на собственные источники, передает omg.md

«Выборов в феврале не будет. Процентов на 90. А будут они месяца на два раньше, то есть в декабре. Так, чтобы никто не смог подготовиться», - отметил Усатый.

27 июля, на последнем заседании весенней сессии парламента было принято постановление о проведении парламентских выборов 24 февраля 2019 года.