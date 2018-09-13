Я не желаю ПСРМ победы на выборах, но у нее есть очень серьезные шансы, - Цэрану

Самой организованной политической силой, у которой есть большие шансы одержать победу на парламентских выборах, назвал ПСРМ Анатол Цэрану.

Политолог, как известно, неоднократно выступал с критикой Партии социалистов Республики Молдовы. Однако в рамках авторской передачи Людмилы Бельченковой «Полюс» на телеканале Accent TV Цэрану отметил, что всем, кто жаждет попасть в правительство, нужно брать пример с ПСРМ.

- Я хотел бы похвалить Партию социалистов. Думаю, это самая организованная партия в Республике Молдова. У нее есть очень серьезные шансы победить на выборах, хотя я им этого не желаю. Но это реальность. Всем остальным, кто жаждет попасть в парламент или даже создать правительство, в какой-то мере нужно брать пример с ПСРМ. В первую очередь я имею ввиду их организационные методы, - отметил Анатол Цэрану.