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Усатый получил угрозы физической расправы над своими родственниками
13.09.2018

Сообщение о расправе с живущими в Молдове матерью и дочкой пришли на телефон лидера оппозиционной «Нашей партии».

Усатый разместил на своей странице в Facebook пришедшие ему в среду вечером сообщения. Как видно из фотографии с экрана телефона, сообщения пришли с молдавского номера, передает omg.md

Ренато Усатый вынужден был покинуть Молдову и находится в России после того, как власти Молдовы завели целый ряд заказных политических дел с обвинениями в убийстве и прочих преступлений.


 
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