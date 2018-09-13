Усатый получил угрозы физической расправы над своими родственниками

Сообщение о расправе с живущими в Молдове матерью и дочкой пришли на телефон лидера оппозиционной «Нашей партии».

Усатый разместил на своей странице в Facebook пришедшие ему в среду вечером сообщения. Как видно из фотографии с экрана телефона, сообщения пришли с молдавского номера, передает omg.md

Ренато Усатый вынужден был покинуть Молдову и находится в России после того, как власти Молдовы завели целый ряд заказных политических дел с обвинениями в убийстве и прочих преступлений.