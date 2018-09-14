Неожиданный поворот в деле о ДТП с участием президента Молдовы: Запад начал операцию по "зачистке"?

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Авария не кажется случайностью, если начать сопоставлять факты. С 2018 года Запад начал операцию по зачистке всего региона от старых элит. 8 мая 2018 г. вследствие госпереворота был отстранен от власти президент Армении Саргсян. Премьером стал Н.Пашинян.
31 августа был убит глава ДНР А. Захарченко. 8 сентября в ДТП погиб премьер Абхазии Г. Гагулия. В кортеж врезался автомобиль, который выехал на встречку.
Ничего не напоминает?
9 сентября в ДТП попал и президент Молдовы Игорь Додон, его сын и мать…
КОМУ МЕШАЕТ ПРЕЗИДЕНТ?
И. Додон вызывает сильное раздражение у Запада. Много раз встречался с Путиным, блокировал учения с НАТО, критиковал договор об ассоциации.
Но в последние месяцы Запад просто был взбешен.
14 мая 2018 Молдова, по просьбе Додона, получила статус наблюдателя при ЕАЭС.
7 августа Додон открыто сказал послу США, что не промульгирует закон о передаче республиканского стадиона для посольства США даже под угрозой отстранения!
Видимо, слово ОТСТРАНЕНИЕ кое-кто понял дословно.
5 сентября Додон сообщил о визите Эрдогана в начале октября в Кишинев. Это было воспринято как вызов, ведь Эрдоган в конфликте с США.
7 сентября Додон встретился с лидером Приднестровья В. Красносельским. Будьте внимательны: cтороны подтвердили, что российская миротворческая операция эффективна и должна продолжаться в нынешнем формате. И это вопреки позиции официального Кишинева и Запада.
И вот через сутки Додон попал в ДТП!
Случайность? Возможно.
А вот еще одна случайность.
18 марта 2009 года, Воронин и лидер Приднестровья Смирнов подписали в Москве схожую декларацию. А через две недели Воронин получил госпереворот от 7 апреля и был отстранен о власти!
Кстати, водитель грузовика –сотрудник фирмы Авикола Флорень. Чисто случайно, один известный министр либерал обвинялся ранее в лоббировании интересов именно этой фирмы.
И чисто случайно он врезался именно в машину президента. Не в полицию, не в охрану, не в другие автомобили. Типа, дорога скользкая.:)
ПОДКЛЮЧИЛИ ЛАКЕЕВ
А вот еще одна случайность: лакеи Госдепа, то есть, Пас-ДА, озвучили один и тот же текст, пытаясь увести подозрения в покушении :)
Дескать, захоти кто-то убить президента, его бы легко убрали! Так и есть. Спросите у Фиделя Кастро, который пережил 637 покушений на свою жизнь. Или Б. Асада.
Поразил цинизм Майи Санду: нечего, мол, гонять на скоростях и сбивать беззащитные грузовики.
Намек был прямой: президент подстроил аварию для пиара!
То есть, взял на всякий случай свою мать и сына, врезался на полной скорости в грузовик, перевернулся вместе с машиной, получил множество травм…Чего не сделаешь ради рейтинга.
Однако здесь одна неувязочка: это грузовик врезался в машину президента!
На самом деле, во всём мире кортежи первых лиц государства едут на большой скорости. Это делается для усложнения совершения нападения и избежания слежки....
БОГДАН ЦЫРДЯ
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