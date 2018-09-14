Национальное агентство общественного здравоохранения: Корь отступает

По данным Национального агентства общественного здравоохранения, корь отступает, последний случай заболевания был подтверждён лабораторными анализами 7 сентября, передаёт IPN.

Согласно пресс-релизу учреждения, в 2008–2011 годах в Молдове не было зарегистрировано ни одного случая кори, позднее, в 2012–2014 годах, было выявлено 40 таких случаев. После трёхлетней паузы, в 2017 году, корь вновь начала распространяться, и с начала 2018 года по сегодняшний день был подтверждён 281случай заболевания. Большинство из них были зарегистрированы в августе, после того, как ребёнок из Чадыр-Лунги, вернувшийся заражённым из поездки в Украину, во время инкубационного периода отдыхал в летнем лагере в селе Морений Ной района Унгень, где также находились почти сто человек, в основном из южных районов страны.

С точки зрения географического распространения заболевания, наибольшее количество случаев кори было зафиксировано в районе Чадыр-Лунга – 147. Больше всего болезнь затронула возрастную группу от 5 до 9 лет – к ней относятся 38% заболевших. Заразились и восемь детей в возрасте до одного года.

В 89,3% случаев заболевшие не были вакцинированы. Большинство из них не сделали этого из-за религиозных или иных личных убеждений.

Корь является очень заразным заболеванием, которое поражает детей и молодых людей, зачастую с тяжёлыми последствиями и осложнениями у невакцинированных лиц. Один больной ребёнок может заразить до 18 детей. Болезнь представляет собой лихорадочное состояние, сопровождающееся сыпью на теле, кашлем, ринитом и/или конъюнктивитом. Последствия этого заболевания очень серьёзны, ими могут быть осложнения на всю оставшуюся жизнь или даже летальный исход.