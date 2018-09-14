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Общество
Жесткие наказания для молдавских водителей ввел новый закон
14.09.2018

Правительство ужесточило наказания за наиболее распространенные нарушения правил дорожного движения.

Нововведения вступят в силу завтра, 14 сентября, после выхода в печать «Официального монитора Республики Молдова». Ужесточения коснутся штрафов за превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и бегство с места ДТП.

Теперь штраф за превышение скорости увеличится до 1800 леев. Вождение в нетрезвом виде будет караться штрафом до 25 тысяч леев или общественными работами от 40 до 60 часов. Вдобавок нарушитель будет лишен водительских прав на срок от 6 до 12 месяцев.

Покидание места ДТП помимо крупного штрафа будет наказываться лишением водительских прав на срок до 1 года, общественными работами протяженностью от 20 до 40 часов или арестом на срок от 7 до 10 дней.


 
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