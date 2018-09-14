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Происшествия
Автомобили угодили в огромную ловушку на улице в центре Кишинева
14.09.2018

Несколько машин угодили в яму, которая образовалась на улице Алексея Матеевича в самом центре Кишинева.

Сегодня, 13 сентября, на пересечении улиц Алексея Матеевича и Митрополита Бэнулеску-Бодони в образовавшийся посреди проезжей части кратер угодили несколько автомобилей. Один из пострадавших водителей рассказал, что заметил провал слишком поздно.

В результате аварии на дороге выстроилась огромная пробка. «Тяжело на дороге. Видите, что творится. Очень большая пробка», «Придется объезжать яму. У нас на всех дорогах приходится ямы объезжать», - жаловались водители.

Глава столичного Управления транспорта Виталий Бутучел сообщил, что яма образовалась из-за аварии в водопроводных сетях. Проблему с водопроводом устранили специалисты «Apă-Canal Chișinău». Заделкой провала должны заняться работники службы «Эксдрупо». 


 
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