Автомобили угодили в огромную ловушку на улице в центре Кишинева

Несколько машин угодили в яму, которая образовалась на улице Алексея Матеевича в самом центре Кишинева.

Сегодня, 13 сентября, на пересечении улиц Алексея Матеевича и Митрополита Бэнулеску-Бодони в образовавшийся посреди проезжей части кратер угодили несколько автомобилей. Один из пострадавших водителей рассказал, что заметил провал слишком поздно.

В результате аварии на дороге выстроилась огромная пробка. «Тяжело на дороге. Видите, что творится. Очень большая пробка», «Придется объезжать яму. У нас на всех дорогах приходится ямы объезжать», - жаловались водители.

Глава столичного Управления транспорта Виталий Бутучел сообщил, что яма образовалась из-за аварии в водопроводных сетях. Проблему с водопроводом устранили специалисты «Apă-Canal Chișinău». Заделкой провала должны заняться работники службы «Эксдрупо».