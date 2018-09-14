Майя Санду пожаловалась, что ей пришлось больше десяти лет ждать румынского гражданства

Майя Санду заявила о том, что не пришло время вносить идею объединения в устав партии «Действие и солидарность».

По мнению лидера партии, народ Молдовы еще не дозрел до идеи объединения с Румынией, о чем говорят результаты опросов общественного мнения. По этой причине в уставе ПДС пункт об объединении Молдовы с Румынией отсутствует.

- Исходя из реальной ситуации, ПДС дает обещания, которые способны выполнить. Объединение - это цель, которую поддерживает часть населения, но не большинство граждан. Таким образом, это не то, что может произойти в ближайшем будущем, - заявила Майя Санду на телеканале TV10.

Лидер партии утверждает, что не видит проблем с тем, что ЛДПМ продвигает идею объединения с Румынией.

- Мы не обсуждали с ними этот вопрос, и это не наше дело. У нас нет ничего общего с ЛДПМ, это другая партия. У них новый председатель, новые требования. Они нам не указ. Решение об объединении может принять народ. Если ЛДПМ и ЛП указали эту цель в уставах своих партий, и будут иметь достойных кандидатов, которых захотят представить в наши списки, то нет проблем. Когда мы придем к власти, мы обеспечим условия, в которых этот вопрос можно будет обсуждать без истерии, - отметила Санду.

При этом лидер ПДС подчеркнула, что для этого в первую очередь необходимо закрыть Молдову от влияния России. А правительство должно внедрить проекты с Румынией, которые бы ощущались гражданами. Однако сейчас унионистам остается только говорить об этом. Конкретные вещи можно будет осуществить только после прихода к власти.

В ходе программы Майя Санду также рассказала, что ей очень нравится Румыния, добавив, что румынского гражданства она ждала 11 лет и сделала это «от всей души».

Ранее лидер Либеральной партии посоветовал Санду не пускать пыль в глаза избирателей, выставляя себя борцом с правящим режимом. Михай Гимпу в ходе передачи «Politica» на TV8 заявил, что Майя Санду обманывает народ, выставляя себя главным борцом с действующей властью.