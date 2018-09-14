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Растерявший сторонников Нэстасе пригрозил бойкотом выборов в парламент
14.09.2018

Теряющий популярность Андрей Нэстасе показал в телеэфире отсутствие идеи, способной привлечь к нему сторонников.

Лидер Платформы DA не нашел ничего лучшего как пригрозить проигнорировать парламентские выборы. После глупой неудачи на выборах генпримара Кишинева и фиаско с организацией протеста в центре столицы выяснилось, что у оппозиционера не оказалось идей, способных привлечь избирателя.

Единственным способом прорваться к власти Нэстасе назвал рост числа своих сторонников для уличных акций. Пройти в парламент посредством честных выборов политик уже не надеется.

- Мы ждем того дня, когда нас будет много. Тогда у нас будет возможность выйти и быть с полицией на равных. Я хочу посоветовать людям немного потерпеть. Это не делается за один или два дня. Нам нужно объединяться вокруг общих идей, которые сплотят всех нас. Это демократия, свобода, работа, зарплаты, стипендии. Мы должны объединиться, - заявил Андрей Нэстасе в эфире телепередачи «Политика Натальи Морарь».

Понятно, что эти пустые слова не способны привлечь к нему новых сторонников. Сейчас он не рискует объявлять новые акции протеста поскольку на последние его выступления собиралось очень мало людей. 

Политик признал, что всё идёт к его поражению на парламентских выборах. В связи с этим оппозиционер заявил о возможном бойкоте выборов для того чтобы появилась возможность заявить о нелегитимности голосования.

- Смешанная система голосования напрямую приносит пользу Додону. Если ситуация в Республике Молдова ухудшится, то бойкот выборов не исключается, - заявил Нэстасе.


 
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