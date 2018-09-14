Ночного разбойника обнаружил в своем BMW житель Кишинева

Водитель в собственной машине, припаркованной во дворе в Кишиневе, обнаружил вора.

Житель столицы приехал к друзьям и припарковал машину около дома в секторе Буюканы. Около часа ночи он вышел на улицу и увидел, что в его BMW копошится какой-то мужчина, сообщает canal3.md.

Автолюбитель сразу же вызвал полицию и сам схватил вора. Правоохранители задержали злоумышленника. Тот отказался от дачи показаний на месте преступления, начав ругаться.

Вора доставили в инспекторат полиции. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.