Ночного разбойника обнаружил в своем BMW житель Кишинева

|
|
...
|
Происшествия
Водитель в собственной машине, припаркованной во дворе в Кишиневе, обнаружил вора.
Житель столицы приехал к друзьям и припарковал машину около дома в секторе Буюканы. Около часа ночи он вышел на улицу и увидел, что в его BMW копошится какой-то мужчина, сообщает canal3.md.
Автолюбитель сразу же вызвал полицию и сам схватил вора. Правоохранители задержали злоумышленника. Тот отказался от дачи показаний на месте преступления, начав ругаться.
Вора доставили в инспекторат полиции. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.
Обсуждение новости
|