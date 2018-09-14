Три компании включены в список экономических агентов, пользующихся правом продления срока уплаты НДС и таможенной пошлины. Речь идёт о компаниях ООО „MARCA ASSEMBLIES EST” (специализируется на производстве пластмасс), ООО „Monistar” (розничная торговля алкогольными и другими напитками) и ООО „TUCANO COFFEE” (переработка чая и кофе), передаёт IPN.

Компании были отобраны межведомственной комиссией, в состав которой входит ряд представителей центральных органов власти. В соответствии с действующим законодательством, рассчитывать на продление срока уплаты НДС и таможенной пошлины на товары, производимые на экспорт, могут экономические агенты, не имеющие долгов перед национальным публичным бюджетом, в том случае, если производственный цикл товаров не превышает 180 дней.

В настоящее время этой льготой пользуются 29 экономических агентов. Министр Кирилл Габурич считает, что список может и должен быть расширен. „Мы должны продвигать предоставляемые государством льготы, чтобы деловая сфера эффективно развивалась”, - отметил чиновник в ходе заседания правительства.

Согласно информации Таможенной службы, в 2017 году около 1450 экономических агентов, производящих отечественные товары, экспортировали свою продукцию.