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Экономика
Termoelectrica организует лотерею по случаю храмового праздника Кишинёва
14.09.2018

В день Храмового праздника Кишинёва АО „Termoelectrica” проведёт лотерею, в рамках которой будут разыграны три абонемента на отопление жилья. В лотерее смогут принять участие жители муниципия Кишинёв, чьи дома подключены к централизованной системе отопления. Победителей определят 14 октября, в палатке от предприятия АО Termoelectrica”, которая будет установлена в центре столицы, передаёт IPN.

Согласно пресс-релизу предприятия, жители Кишинёва, желающие принять участие в розыгрыше, должны будут продемонстрировать отсутствие у них задолженностей перед поставщиком и представить оплаченный счёт за последний месяц, когда им была начислена плата за отопление и горячую воду. Участники лотереи должны будут заявить под свою ответственность, что они владеют, арендуют или пользуются соответствующей квартирой, а также предъявить удостоверение личности.

„Посредством этого мероприятия мы стремимся стать ближе к людям, подарив им тепло, в прямом смысле этого слова. В прошлом году мы наблюдали необыкновенный интерес людей к участию в мероприятии, и решили, что наш долг – превратить его в добрую традицию, приятную и для нас, как производителя и поставщика энергии, и для жителей этого прекрасного города”, - рассказал генеральный директор предприятия Вячеслав Ени.

Регистрация участников начнётся в 10.00, у стенда Termoelectrica, и завершится в 15.50. Победители лотереи будут определены путём открытого розыгрыша, в тот же день, 14 октября, в 16.00, у стенда АО „Termoelectrica”. Присутствие участников лотереи является обязательным. В случае отсутствия на месте розыгрыша лица, ставшего победителем, будет вытянут другой билет.

Победители будут награждены сертификатами, в соответствии с выигранным ими призом. Обладатель I-го приза будет на три месяца (октябрь, ноябрь, декабрь) освобождён от оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения. Обладатели II-го и III-го призов будут пользоваться этими льготами в течение двух месяцев (ноябрь, декабрь) и одного месяца (декабрь), соответственно.

Лотерея, организуемая АО „Termoelectrica”, будет проведена во второй раз.


 
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