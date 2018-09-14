Авто Узнаем на каких дорогах и трассах сегодня дежурят радары Национальный инспекторат патрулирования сообщает о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. Сегодня, 14 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках: M 1/R 3: на участке района Яловень;

M 5/R 1: на участке района Стрэшень;

M 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешть, км 72 – 160;

R 26: Бендеры – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 6 – 59;

R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 35 – 85;

M 5: Крива – Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 91 – 133; км 255 – 266;

R 4: R6 – Гоян – Криулень – M1, км 18 – 42;

R34/R 33: на участке района Хынчешть;

M 3/R 3: на участке района Чимишлия;

R 34: Хынчешть – Леова.

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