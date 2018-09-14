Узнаем на каких дорогах и трассах сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования сообщает о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 14 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
- M 1/R 3: на участке района Яловень;
- M 5/R 1: на участке района Стрэшень;
- M 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешть, км 72 – 160;
- R 26: Бендеры – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 6 – 59;
- R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 35 – 85;
- M 5: Крива – Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 91 – 133; км 255 – 266;
- R 4: R6 – Гоян – Криулень – M1, км 18 – 42;
- R34/R 33: на участке района Хынчешть;
- M 3/R 3: на участке района Чимишлия;
- R 34: Хынчешть – Леова.