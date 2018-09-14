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Общество
После упрощения процедуры приобретения гражданства Молдовы его получили 2300 человек
14.09.2018

После упрощения процедуры приобретения гражданства Молдовы в следствии признания его получили более 2300 человек. Большинство соответствующих заявок было подано в период с апреля по август в Агентство госуслуг, остальные поступили в дипмиссии.

Согласно упрощенной процедуре признания молдавского гражданства, лица, рожденные в Республике Молдова и достигшие 18-летия, могут получить гражданство на основании заявления, поданного в любое отделение Агентства государственных услуг. Проживающие за пределами Молдовы претенденты на гражданство должны обращаться в молдавские посольства и консульства. 

По данным статистики, в 2017 году поступило почти 1560 заявок на получение молдавского гражданства. 1300 заявителей вступили в гражданство по упрощённой процедуре признания.


 
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