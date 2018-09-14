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Экономика
В столичном аэропорту открыли вторую взлетно-посадочную полосу (Видео)
14.09.2018

В столичном аэропорту открыли вторую взлетно-посадочную полосу. Теперь перелеты будут осуществляться без перерыва.  До сих пор ежедневно аэропорт закрывался на пятичасовой технический перерыв.

Последний раз работы такого уровня сложности проводились в 1987 году. Тогда построили основную взлетно-посадочную полосу, которую используют до сих пор.

"Строительство второй взлетно-посадочной полосы позволит существенно повысить уровень надежности полетов, что является для нас приоритетной задачей. С экономической точки зрения, у нас появится возможность работать 24 часа в сутки. Это привлечет внимание большего числа авиакомпаний и, надеюсь, у нас будет больше рейсов", - говорит гендиректор Avia Invest Петр Жардан.

Подрядчики гарантируют, что покрытие прослужит 30 лет.

По словам министра экономики, этот проект будет иметь крайне важное значение для развития транспортной инфраструктуры и экономики в целом.

"Радует, что строятся новые взлетно-посадочные полосы, а значит, появятся новые авиарейсы. Это важно для тех, кто инвестирует в Молдову. Они увидят, что есть возможности для экспорта и импорта", - сказал министр экономики Кирилл Габурич.

Строительство второй взлетно-посадочной полосы обошлось в 17 миллионов леев. 


 
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