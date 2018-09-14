Кишинев готовится к открытию Всемирного конгресса семей

Впервые в Молдове под девизом «Восток и Запад объединяются в продвижении семейных ценностей» состоится Всемирный конгресс семей, который пройдет с 14 по 16 сентября при поддержке президента Республики Молдова Игоря Додона и благотворительного фонда первой леди страны Галины Додон.

Организаторы Всемирного конгресса отмечают, что семья является первоначальным социальным институтом, закладывающим базу морально ответственного общества, дающим жизненно важные наставления на будущее.

"В этом году наша маленькая православная страна удостоилась чести принимать на своих просторах делегации из самых влиятельных и значимых персон, ратующих за защиту традиционных семей, материнства, отцовства и детства, укрепление престижа и роли семьи в обществе, а также оказание содействия и защиты прав каждого человека на жизнь, признание достоинства и ценности его личности, вопреки меняющимся мировым тенденциям. Всемирный Конгресс Семей призван содействовать признанию и укреплению нравственных основ правовых норм и общественной жизни", - отметил глава молдавского государства Игорь Додон.

В свою очередь, президент Всемирного конгресса семей Брайан Браун отметил, что это масштабное мероприятие ежегодно проводится в странах, выдвигающих на передний план традиционные ценности и основы, заложенные каждому из нас в далеком детстве.

«Хочу поприветствовать Вас и пригласить к участию в самом масштабном событии года, проводимом с 14 по 16 сентября в городе Кишиневе, Молдове. Семья является главной ценностью любого здравомыслящего человека, основа общества, непоколебимо остающаяся приоритетом и добровольным выбором каждого из нас.

Двенадцатый раз подряд мы продемонстрируем, что основа общества – это гармонично выстроенные отношения между людьми. На Всемирном Конгрессе Семей 2018 мы ответим на все актуальные вопросы, раскроем сложности, с которыми сталкивается современная семья, а также решения, которые предстоит разработать для преодоления трудностей, связанных с демографией во всем мире, и, в частности, Республике Молдова. Более 400 делегатов изъявили желание присутствовать на этом мероприятии, поэтому мы ожидаем, что Всемирный Конгресс Семей 2018 в Молдове станет, поистине, ключевым моментом в социальной жизни граждан страны. До встречи на Всемирном Конгрессе Семей 2018 в городе Кишиневе!» - отметил Брайан Браун.

В Конгрессе примут участие гости из различных стран мира. Участие в работе Конгресса подтвердили несколько сотен человек из более чем 40 стран мира. Среди них Его Высокопреосвященство кардинал Петро Паролин; вице-спикер Госдумы России Ольга Епифанова; президент Всемирной организации по делам семьи Брайан Браун; французский принц Луи де Бурбон; представители митрополий разных стран, общественных организаций, публичные деятели.

По случаю Всемирного конгресса семей в Кишинев прибудет и депутат Государственной думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина.

Политик известна своими резонансными законодательными инициативами и законопроектами, призванными сохранить традиционные семейные ценности. Елена Мизулина на протяжении всей своей общественной и политической деятельности активно борется с гей-парадами, матом в Интернете и социальных сетях, разводами, а также иностранными усыновителями российских детей-сирот.