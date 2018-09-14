Влад Батрынча: «Гражданин Балабол, он же Усатый, лучше бы занимался хаосом в Бельцах, городом, который он трусливо покинул»

Депутат партии социалистов и исполнительный секретарь Влад Батрынча опроверг очередную ложь экс примара города Бельцы и председателя «Нашей партии» Ренато Усатого.

,«Комментировать заявления элементов с низкой социальной ответственностью - дело, мягко говоря, неблагодарное. Но, учитывая важность объективной информации, ответим гражданину Балаболу, привыкшему годами деформировать реальность в соответствии со своими извращёнными представлениями», - написал на своей странице в социальных сетях депутат.

Он отметил, что президент с членами своей семьи покинул место аварии на автомобиле полиции, а не скорой помощи. Также, во время аварии, Игорь Додон со своей матерью находились в основной машине кортежа, а его сын – в машине сопровождения (охраны). Во время столкновения, сын был прикрыт телом одного из охранников.

Депутат подчеркнул, что это лишь два эпизода, говорящих о том, что данный элемент в очередной раз понятия не имеет, о чем рассуждает.

«Гражданин Балабол, он же Усатый, лучше бы занимался хаосом в Бельцах, городом, который он трусливо покинул, равно как и свою команду. Это было бы лучше, чем тиражировать примитивные слухи румынской спецслужбы SRI, продвигаемые в публичном пространстве Молдовы официально нетрудоустроенными блогерами. Они стряпают гадости за запрутские пайки, а этот просто из ненависти», - написал Батрынча.

Депутат ПСРМ Богдан Цырдя также в своем посте в социальных сетях написал, что грузовик, который врезался в кортеж президента, принадлежит фирме Avicola Floreni, а она в свою очередь связана с либералом Валериу Мунтяну.

Он также задался вопросом «и правда, что брат Мунтяну - заместитель директора СИБ, соответственно, имеет доступ к секретной информации, включая маршруты кортежа президента (на всех машинах президента есть GPS, которые автоматически всю информацию отправляют в СИБ и в службу Госохраны (SPPS)?».

Напоминаем, в минувшее воскресенье в обед на трассе Страшены — Калараш произошла авария с участием кортежа президента. Грузовик предприятия Avicola Floreni врезался в машины, в которых находился президент вместе со своей мамой и сыном. В результате аварии, президент и его родные получили травмы. Сотрудники госохраны и водитель, которые также пострадали в аварии, находятся в больнице. Ведется следствие.