Михалко о непризнании выборов: Все законодательные и административные инструменты находятся в руках властей

Решение о признании недействительными местных выборов в муниципии Кишинёв было принято вопреки традиции и практике, существующим в Республике Молдова, а также вопреки европейской традиции.

Об этом заявил глава Представительства Европейского союза в Кишинёве Петер Михалко в студии передачи „În profunzime” на телеканале ProTV Chişinău, передаёт IPN.

По словам европейского посла, ЕС рекомендовал Республике Молдова решить проблему с несоблюдением воли народа, выраженной путём голосования. «Все законодательные и административные инструменты находятся в руках молдавских властей, и следует использовать все возможности для того, чтобы воля народа, высказанная им на выборах, была соблюдена”, - отметил посол ЕС.

Глава Представительства ЕС в Кишинёве сообщил, что Евросоюз будет внимательно отслеживать происходящее в период до начала избирательной кампании к парламентским выборам, в ходе кампании, в день голосования и по окончании выборов, чтобы удостовериться в том, чтобы весь процесс осуществлялся в соответствии с демократическими нормами. „Важно, чтобы результат заслуживал доверия. Для этого процесс должен соответствовать демократическим правилам”, - добавил чиновник.

Европейский дипломат также заявил, что в течение прошлого года наблюдался прогресс в экономической сфере, в области стабилизации банковской системы после мошенничества, имевшего место несколько лет назад. По его словам, экономика стабилизировалась, достигнут прогресс в торговле между Республикой Молдова и Европейским союзом, а молдавский экспорт весьма значительно увеличился. „Мы не увидели прогресса в ключевых для развития общества областях”, - продолжил посол.

Петер Михалко напомнил о том, что программа в сфере правосудия была закрыта без выделения последней части предусмотренных ею средств. Произошло это как раз по причине отсутствия реформ. „С тех пор мы всё продолжаем ждать, что будут предприняты эти шаги, которые должны укрепить независимость судей, ввести принцип заслуг, применяемый в тех случаях, когда речь идёт о судейской карьере, а также позволят нам увидеть, что судебная система работает независимо и справедливо, что в рамках неё как граждане, так и инвесторы могут быть уверены в том, что их права не будут нарушены и встретят поддержку”, - пояснил глава Представительства ЕС в Молдове.

Мошенничество в банковском секторе европейский дипломат называет одним из приоритетных вопросов, который обсуждается на каждой встрече европейских официальных лиц с молдавскими властями. По словам чиновника, позиция Евросоюза по этому вопросу является очень чёткой – он призывает привлечь к ответственности виновных в краже миллиарда. „Власти Молдовы должны осознавать, насколько серьёзный ущерб наносит это имиджу властей, системы правосудия и Республики Молдова”, - сказал Петер Михалко.