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Нэстасе: Плахотнюк стремится не допустить ПДС и ППДП к выборам
14.09.2018

Лидер правящей партии Владимир Плахотнюк стремится не допустить партию Платформа „Достоинство и правда” и Партию действия и солидарности к участию в предстоящих парламентских выборах. Об этом заявил председатель ППДП Андрей Нэстасе в эфире передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8, передаёт IPN.

„Из того, что мне известно, и об этом также сообщала международная пресса, французская пресса, основываясь на своих источниках в Совете Европы, Плахотнюк намерен не допустить меня к участию в следующих выборах. Хуже было бы отстранение от участия обеих партий, и именно эту цель он в действительности преследует”, - рассказал Андрей Нэстасе. По его словам, лидер Демпартии хочет отстранить ПДС и ППДП от участия в гонке, потому что он осознаёт наличие больших рисков, которые проявились в ходе избирательной кампании за пост примара столицы.

По словам лидера ППДП, благодаря совместным усилиям политических партий, людей, проявивших политическую активность, неправительственных организаций и гражданских активистов, в ходе избирательной кампании за пост примара столицы он одержал победу не только над режимом, но и над его пропагандой, и это показывает, что на парламентских выборах необходимо продолжить борьбу столь же настойчиво.


 
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