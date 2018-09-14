Кавкалюк о коррупции в полиции: Это продиктовано социальной ситуацией

Георге Кавкалюк считает, что полицейские были предельно корректны в своих действиях в отношении демонстрантов и организаторов протестов, недавно прошедших в стране, а говоря о коррупции в полиции, он отметил, что в настоящее время этот вопрос стоит не так остро, как в предыдущие годы.

«Полиция всегда была на службе у граждан. Если мы говорим о протестах, то хочу отметить, что мы были очень корректны по отношению к протестующим и организаторам. Накануне манифестаций я всегда выступал на пресс-конференциях, на которых рассказывал о наших действиях, предупреждал организаторов об ответственности, которую они несут. Мы также предлагали им помощь в выявлении людей, которые проявляли агрессию», - рассказал Георге Кавкалюк, передает unimedia.info.

«Коррупция существовала в рядах полицейских в предыдущие периоды и она, вероятно, была продиктована социальным положением сотрудников полиции или меньшим контролем со стороны государства. В последнее время молдавское правительство приняло ряд существенных решений, в том числе и для сотрудников полиции, которые окажут положительное влияние на искоренение коррупции в государственных органах.

Например, если до сих пор полицейский снимал жилье он сам его и оплачивал. Теперь у нас есть решение правительства, по которому полицейским компенсируют большую часть арендной платы. У человека остаются зарплатные деньги, которые он может потратить на другие нужды. Этой возможностью воспользовались многие сотрудники полиции».

«Также есть программа «Первый дом 1, 2, 3», и у нас есть 12 семей полицейских, которые воспользовались этой программой. Этим полицейским ничего не остается делать, кроме как сохранять свое рабочее место, свое достоинство и честь и работать.

Также были и повышения заработной платы, как в случае наших коллег из НИП (Национальная Инспекция Патрулирования) плюс четкое видение Министерства внутренних дел, г-на Жиздана, начальника полиции г-на Пынзарь, мое – у нас у всех одна цель - нулевая терпимость к коррупции и, конечно же, у нас есть четкие механизмы, которые анализируют, изучают проблему коррупции и, конечно же, мы принимаем меры».

На вопрос о том, почему он забрал своих детей из лицея «Orizont», он ответил, что предпочитает обсуждать такие вопросы вне рабочего времени.

«Все что касается моей семьи и детей – это личное дело. Они и так сильно пострадали из-за моей профессиональной деятельности. Вот почему я думаю, что этому вопросу не стоит уделять столько внимания», - заключил Георге Кавкалюк.