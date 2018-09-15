Влад Плахотнюк сообщил о перестановках в правительстве

Правительство, возглавляемое Павлом Филипом, подвергнется новым кадровым перестановкам с целью повышения эффективности деятельности Исполнительной власти. Вопрос будет обсуждаться во вторник на еженедельном заседании Демократической партии Молдовы. Об этом сообщил председатель ДПМ Влад Плахотнюк после Национального политического совета партии.

«Мы завершили очередную оценку деятельности правительства, оценку, которую мы провели вместе с гражданами на многочисленных встречах, состоявшихся на местном уровне. В период своей деятельности нынешнее правительство сделало много хорошего. В большинстве областей мы сильно продвинулись, поэтому мы благодарны нашим коллегам из правительства. Но есть области, где, хотя и было внедрено много хороших реформ, наши ожидания и ожидания людей намного больше. Если мы намерены развивать эти области и дальше, тогда мы должны привлечь людей, которые на это способны», - подчеркнул Плахотнюк.

В этом контексте лидер демократов сообщил, что говорил с премьер-министром Павлом Филипом, который предложил внести изменения в состав правительства с целью повышения эффективности возглавляемой им команды.

«Таким образом, в ближайшие дни мы проведем более подробный анализ, и во вторник на еженедельном заседании обсудим необходимые перестановки в правительстве, чтобы все, что мы предлагаем для людей и Молдовы возможно было выполнить как можно быстрее», - подытожил Влад Плахотнюк.