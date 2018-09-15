Конец унире: Оноже получил политическое убежище в Бельгии

Известному своими унионистскими и ультра-правыми убеждениями уроженцу Сьерра-Леоне Джону Оноже пришлось прождать 10 лет, чтобы получить гражданство Молдовы. Однако жизнь в нашей стране не пришлась ему по вкусу, и год назад Оноже эмигрировал в Бельгию.

Недавно уроженец Сьерра-Леоне получил политическое убежище в этой стране. Оно было выдано ему как гражданину Молдовы, пишет Сuraj.tv.

Как отмечает источник, в планах Оноже – найти работу в Бельгии и устроить свою личную жизнь. В Молдову беженец возвращаться больше не собирается.

Источник: Аctualitati.md