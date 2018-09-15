Додон: За счёт сотрудничества государства с церковью мы сумеем преодолеть демографические проблемы

Президент страны Игорь Додон готов представить всеобъемлющую национальную программу поддержки семьи и продвигать семейные ценности в обществе. „Поскольку в основе многих социальных явлений лежит экономический фактор, путь к оздоровлению общества заключается в решении социально-экономических проблем”, - заявил президент. Глава государства также отметил, что только за счёт тесного сотрудничества государства с церковью удастся решить демографические проблемы. Заявления были сделаны 14 сентября на Всемирном конгрессе семьи, передаёт IPN.

По словам Игоря Додона, к реализации вышеупомянутой программы будут привлечены образовательные учреждения, социальные службы, творческие союзы, Православная церковь и другие религиозные организации, гражданское общество и средства массовой информации. Широкая программа социальной защиты семьи должна включать в себя увеличение отпуска по беременности и родам, увеличение материнского капитала, выплату „семейной зарплаты” одному из родителей, создание надлежащих условий для женщин, чтобы они могли совмещать работу с воспитанием детей.

„В прошлом году я лично выступил с президентской инициативой о выплате материнского капитала. К сожалению, нынешний состав парламента, помимо этой инициативы, отверг и ряд других социальных инициатив, направленных на укрепление института семьи. Я считаю, что парламент следующего созыва проявит больше патриотизма и социальной ответственности и не оставит без внимания инициативу о материнском капитале”, - заявил президент.

Игорь Додон отметил, что институт семьи в Молдове подтачивают депопуляция, массовая эмиграция, рост числа разводов и абортов, социальная незащищённость семей. Глава государства считает, что „атисемейная идеология”, искусственно насаждаемая по всему миру, в том числе при участии некоторых международных организаций, представляет собой наибольшую угрозу для семьи.

„Философия, направленная на укрепление института семьи, основанная на приоритете традиционных семейных ценностей, должна выступать в качестве альтернативы активно пропагандируемой атисемейной идеологии. Наш девиз: „Каждый ребёнок должен расти и воспитываться исключительно в семье. А семья – это исключительно союз мужчины и женщины, отца и матери””, - заявил глава государства.

По словам президента, к сожалению, не все разделяют концепцию сохранения традиционных семейных ценностей, в особенности это касается тех, кто пропагандирует „явления, оскорбляющие наши ценности и общественную мораль”. „Я убеждён, что в нашем обществе не должно быть места такой пропаганде. Организация фестивалей и иных мероприятий, способствующих распространению безнравственных принципов, должна быть решительно осуждена, даже объявлена ​​вне закона. В этом контексте хочу заявить, что я готов поддерживать все организации и объединения родителей, созданные для защиты детей от негативного влияния”, - сообщил Игорь Додон.

2019 год объявлен в Молдове Годом семьи, подчеркнул глава государства.