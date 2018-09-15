Синоптики рассказали о погоде на выходных

На севере Молдовы пройдут дожди. В центре и на юге ожидается переменная облачность. Ветер слабый, северо-восточный.

Воздух прогреется в Бричанах, Сороках и Бельцах до 25 градусов. В Оргее - до 26-ти. В Тирасполе синоптики прогнозируют 27 градусов, в Леове 28, в Кагуле и Комрате 29, передает publika.md

В столице ночью будет 16 градусов, днем 28. В последующие сутки сохранится теплая погода - ожидается 27 градусов.

На большей части европейской территории завтра будет облачно. В Мадриде термометры покажут плюс 31, в Лондоне 20. В Париже воздух прогреется до 22-х градусов, в Берлине до 21-го. В Риме синоптики прогнозируют 29 выше ноля.

В Вене температурный максимум составит плюс 25 градусов. В Париже 20. Такой же температура будет в Варшаве. В Будапеште синоптики прогнозируют 27 с плюсом, в Белграде 29.

В Афинах ожидается 30 градусов Цельсия, в Бухаресте 29. В Киеве и Анкаре столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 25. В Москве воздух прогреется до 22-х градусов.