Готов уступить кресло, - Волконович

Ливиу Волконович готов к тому, что его имя есть в списке намеченных в правительстве кадровых перестановок.

На днях министр сельского хозяйства Ливиу Волконович подвергся жесткой критике со стороны премьер-министра Павла Филипа. В этой связи ему был задан вопрос, не чувствует ли он угрозу для своей должности после заявлений Влада Плахотнюка о грядущих перестановках в правительстве.

- Я не знаю, если дискуссии, состоявшиеся на заседании Политсовета, касались меня, но я готов к любой ситуации. В конце концов, мандат министра основывается на двух принципах: профессионализме и политическом доверии, которое, впрочем, эквивалентно доверию премьер-министра, – заявил Волконович в беседе с журналистами Deschide.MD.

По утверждению Волконовича, с профессиональной точки зрения он сделал на этом посту все, что было в его силах.

- Как министр я приложил все усилия для улучшения ситуации в области, которая была мне поручена. И думаю, мы сделали некоторые важные вещи. Если ожидания были выше, я готов уступить кресло людям, которые могут сделать больше. Я бы сделал это с открытой душой и в надежде, что это будет только в интересах граждан, - заметил министр.

Ливиу Волконович также добавил, что готов сам подать в отставку, если подтвердится, что его имя звучало в ходе дискуссий на заседании политсовета ДПМ.

Ранее глава правительства Молдовы отчитал министра сельского хозяйства за неисполненное поручение. Необходимо было подготовить перечень мероприятий, направленных на запрет распространения амброзии, провоцирующей аллергические реакции. Однако результат исполненного поручения очень удивил премьер-министра. Сотрудники министерства не стали сильно напрягаться и скопировали статью об амброзии из Википедии. Письмо министерства не содержало ничего, кроме информации, где это растение произрастает, какие существуют риски, а также что это проблема местного самоуправления.

В пятницу Влад Плахотнюк рассказал о новом плане действий, по которому будет развиваться Демократическая партия Молдовы. Лидер партии заявил об отказе от «проевропейской риторики и намечающихся серьезных перестановках в правительстве.