Готов уступить кресло, - Волконович

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Политика
Ливиу Волконович готов к тому, что его имя есть в списке намеченных в правительстве кадровых перестановок.
На днях министр сельского хозяйства Ливиу Волконович подвергся жесткой критике со стороны премьер-министра Павла Филипа. В этой связи ему был задан вопрос, не чувствует ли он угрозу для своей должности после заявлений Влада Плахотнюка о грядущих перестановках в правительстве.
- Я не знаю, если дискуссии, состоявшиеся на заседании Политсовета, касались меня, но я готов к любой ситуации. В конце концов, мандат министра основывается на двух принципах: профессионализме и политическом доверии, которое, впрочем, эквивалентно доверию премьер-министра, – заявил Волконович в беседе с журналистами Deschide.MD.
По утверждению Волконовича, с профессиональной точки зрения он сделал на этом посту все, что было в его силах.
Ливиу Волконович также добавил, что готов сам подать в отставку, если подтвердится, что его имя звучало в ходе дискуссий на заседании политсовета ДПМ.
В пятницу Влад Плахотнюк рассказал о новом плане действий, по которому будет развиваться Демократическая партия Молдовы. Лидер партии заявил об отказе от «проевропейской риторики и намечающихся серьезных перестановках в правительстве.
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