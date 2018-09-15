«Виталий, где ты был раньше?»: Исполнитель из Молдовы произвел фурор на «Vocea României»

Композиция «Notre Dame de Paris» в исполнении молдавского певца Виталия Мачунского вызвала переполох в рядах тренеров популярного шоу «Vocea României».

Великолепный баритон Рэй Глигор, он же Виталий Мачунский, член группы «Bri Sonores» из Кишинева, наповал сразил жюри второго выпуска восьмого сезона «Vocea României». Его исполнение известной композиции «Notre Dame de Paris» заставило повернуться к нему всех четырех тренеров.

«У тебя необыкновенный голос», - сказала Виталию Андра, а Смайли эмоционально спросил: «Виталий, где ты был раньше?».

Все тренеры захотели увидеть Виталия Мачунского в своей команде, так что выбор пришлось делать ему. В итоге Виталий решил присоединиться к команде Смайли, выигравшего последний конкурс с помощью Анны Мунтяну.

Виталий Мачунский начал петь в 13 лет. Он любит плавание, велосипед, а главные жизненные планы и цели старается не афишировать. Сегодня баритон Мачунский поет в составе «Bri Sonores» и является лауреатом многочисленных конкурсов. Исполненную на «Vocea României» композицию он посвятил своим детям.

VITALE MACIUNSCHI - Notre Dame de Paris | Vocea Romaniei | 14 SEPTEMBRIE 2018