«Виталий, где ты был раньше?»: Исполнитель из Молдовы произвел фурор на «Vocea României»

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Композиция «Notre Dame de Paris» в исполнении молдавского певца Виталия Мачунского вызвала переполох в рядах тренеров популярного шоу «Vocea României».
«У тебя необыкновенный голос», - сказала Виталию Андра, а Смайли эмоционально спросил: «Виталий, где ты был раньше?».
Все тренеры захотели увидеть Виталия Мачунского в своей команде, так что выбор пришлось делать ему. В итоге Виталий решил присоединиться к команде Смайли, выигравшего последний конкурс с помощью Анны Мунтяну.
Виталий Мачунский начал петь в 13 лет. Он любит плавание, велосипед, а главные жизненные планы и цели старается не афишировать. Сегодня баритон Мачунский поет в составе «Bri Sonores» и является лауреатом многочисленных конкурсов. Исполненную на «Vocea României» композицию он посвятил своим детям.
VITALE MACIUNSCHI - Notre Dame de Paris | Vocea Romaniei | 14 SEPTEMBRIE 2018
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