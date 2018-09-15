Почему самолеты стали так низко летать над Кишиневом

В соцсетях открылась крайне оживленная дискуссия на тему - «Почему так низко стали летать самолеты? Даже иллюминаторы видны!»

«Мы в Яловенах живем, прямо ужас какой-то! При каждом самолете вздрагиваем!», «Над Яловенами часто пролетают, каждый день по 10 раз минимум. Мы уже привыкли к легкому шуму. А сегодня так красиво было! Я даже надпись прочитала на самолете!», «На Рышкановке ужас как низко!», «На Буюканах в двенадцать ночи прямо над домами...», Грустно, я тоже летать боюсь, а с балкона любуюсь», - пишут встревоженные пользователи.

Мы решили узнать в чем дело и позвонили в международный аэропорт Кишинева.

- Расстояние от второй взлетно-посадочной полосы, которая была открыта недавно, до Бачоя стало даже больше, чем было, почти на 900 метров! - объясняет нам пресс-секретарь Аэропорта Родика Русу. - Взлетая и приземляясь на новую полосу, мы даже ушли дальше от населенного пункта Бачой. А от Сынжеры мы ушли почти на 800 метров дальше. Да, раньше самолеты в аэропорт прилетали с другой стороны. Сейчас же прилетают и садятся на вторую полосу со стороны Яловен. Но, ни в коем случае, самолеты не летают ниже, чем это предусмотрено национальными и европейскими нормами и правилами безопасности! Эти нормы никто не имеет права нарушать, это очень жестко контролируется, в том числе, и радарами! Самолеты не могут лететь выше или ниже, чем это предусмотрено правилами. Видимо, люди просто не привыкли к тому, чтобы над Яловенами летали самолеты. Но лайнеры ни в коем случае не приближаются к земле ближе, чем это нужно.

КОММЕНТАРИЙ ОРГАНА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МОЛДОВЫ

"Даже демонстрационный полет проходил на высоте более 900 метров"

Абсолютно все взлеты и посадки происходят в рамках существующих процедур и правил, никаких изменений в уровнях полета не происходило. Все высоты сохранены и обеспечивают уровень, необходимый для обеспечения безопасности полетов. Даже демонстрационный полет происходил на допустимой высоте 3000 футов, 914,4 метра (значительно превышает минимально допустимый уровень) и соответствует правилам безопасности полетов.

Восприятие жителей аэропортовского городка и Яловен может быть связано с тем, что новая ВПП стала ближе к ним.