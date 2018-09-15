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Семья
Знаменитый диктор Игорь Кириллов сделал предложение жительнице Молдовы после того, как та потеряла жилье и работу
15.09.2018

Самому известному телеведущему Советского Союза исполнилось 86 лет.

14 сентября самый знаменитый и любимый диктор Советского Союза Игорь Кириллов отмечал 86-й год рождения. После того как не стало его жены Ирины, с которой он прожил более пятидесяти лет, Игорь Кириллов оказался в одиночестве. Старшая дочь Анна к тому времени давно уже жила в Германии, общаясь с отцом преимущественно по скайпу и телефону. На руках у Игоря Леонидовича осталась сестра жены Наталья — женщина была очень больна, практически не вставала с постели, и Кириллов ухаживал за Натальей до ее последних дней, сообщает eg.ru.

Несколько лет прошло в томительном одиночестве. А потом Кириллов познакомился с симпатичной женщиной по имени Татьяна — она работала неподалеку от его дома, и они часто встречались, со временем стали здороваться, иногда останавливались поговорить...

Татьяна видела, как тяжело ее новому знакомому, хотя он никогда не жаловался. В какой-то момент они стали дружить, начали ходить друг к другу в гости, Татьяна помогала ему по хозяйству... О браке никто не заговаривал.

А однажды жительница Молдовы Татьяна, в одночасье потеряла и работу, и жилье. И Игорь Леонидович предложил ей перебраться к нему, в просторную квартиру. Через некоторое время Кириллов сделал ей предложение, и вот уже шесть лет они муж и жена.

В их доме всегда тепло и уютно, пахнет вкусной едой и повсюду стоят фотографии первой жены Кириллова — Ирины Всеволодовны. Татьяна, которая намного моложе известного диктора, с уважением относится к памяти своей предшественницы. В день рождения и день смерти Ирины супруги вместе ездят на кладбище, Татьяна обязательно накрывает стол, и они принимают близких, пришедших вспомнить Ирину.

ЛЕОНИД РЯБКОВ


 
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