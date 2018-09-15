Молдавское вино согрело жителей Минска в дождливый день

Тысячи жителей Минска собрались у стен городской ратуши, несмотря на дождливую погоду.

Сегодня, 15 сентября, там состоялся красивый национальный праздник. При содействии посольства Молдовы в Беларуси открылся «Фестиваль молдавского вина».

– Дни национальных культур в Верхнем городе – это уникальная возможность открыть для себя традиции других стран. Сегодняшний праздник особенный: на нем представлена гордость и достояние Молдовы – продукция лучших виноделов. Надеюсь, гости получат много положительных эмоций, познакомятся с музыкой, кухней, достопримечательностями солнечной страны, – отметил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

За проведение такого яркого и самобытного праздника молдавской культур местные власти поблагодарил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Республике Беларусь Виктор Сорочан.

- У белорусов и молдаван много общего. Мы хотим, чтобы в дальнейшем дружеские связи между нашими народами только крепли. Спасибо, что сегодня вы с нами! – сказал посол.

Дегустацию вина для пришедших проводили представители винодельческих компаний, которые выразили свое отношение к вину как эликсиру здоровья.

Минчане восхищенно пробовали плацинды с картошкой, капустой, творогом и зеленью.

– Впервые пробую чорбу. Название непривычное, но вкус у густого супа с курицей отменный – рассказала местная жительница Валентина Ивановна.

Также гости весело проводили время: фотографировались, слушали народные песни, разучивали танцы. На главной сцене выступали молдавские творческие коллективы, заслуженный деятель искусств Молдовы Нелли Чобану. Завершится фестиваль исполнением всеми гостями танца «Хора».